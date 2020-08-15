Herdaimdostlar Kum Zambakları'nı koruma çitine bakım yaptı

Herdaimdostlar Başkanı Yusuf Yüksel Şentuğ yazılı açıklamasında Kale Boya’nın finansörlüğünde gerçekleştirdikleri etkinliğe sabahın erken saatlerinde doğa severlerin de katıldığını kaydetti.

Zaman içerisinde yıpranan ahşap kısımların tahta koruyucu bir sıvı ile kaplandığını belirten Şentuğ, amaçlarının halka kum zambakları hakkında bilgi veren, koruyucu ve uyarıcı pano ve çitlerin görevlerini daha uzun yıllar sürdürebilmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

