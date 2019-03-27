Herbaryum Müzesi Nisan Ayında Açılıyor



Lefkoşa, 27 Mart 19 (.): Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) bünyesinde 18 yıldır çalışmalar yürüten Herbaryum Merkezi müzeye dönüştürülüyor.



YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, öğretim ve araştırma merkezi olma işlevi görecek olan Herbaryum Müzesi’nin, müzeye dönüşmesi için yasal izin başvurularının yapıldığı ve gerekeli izinlerin tamamlanmasının ardından Nisan ayında açılışının gerçekleştirileceği belirtildi.



Kıbrıs’ta mevcut 1500-1600 arası canlı türünün 7 bin çeşit örneğini bünyesinde barındıracak müze Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi binasında yer alacak.



(TUĞ/ ŞEB)