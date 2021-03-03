KAMUSEN’DEN KAMPANYAYA DESTEK

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın uzaktan eğitime erişimde materyal ve internet eksikliği yaşayan öğrencilerin eksiklerini gidermek için geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiği “Her Tablet Bir Gelecek” kampanyasına destekler devam ediyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), bağış tabletleri Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na teslim etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, kampanyaya destek vererek, tablet bağışında bulunan KAMUSEN Genel Başkanı Metin Atan ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

AMCAOĞLU



Amcaoğlu, KAMUSEN yönetim kuruluna ve tüm sendika üyelerine bu anlamlı bağış için teşekkür etti. Öğrencilerin uzaktan eğitime erişilebilmelerinin kendileri için çok önemli olduğuna işaret eden Amcaoğlu, tüm eksikliklerin tamamlanması adına yoğun bir çaba gösterdiklerini ifade etti.Ülke eğitimine katkıda bulunulması için kampanyaya destek verilmesi çağrısını yineleyen Amcaoğlu, KAMUSEN tarafından verilen bu anlamlı desteğin diğer kurum ve kuruluşlara da örnek teşkil edeceğine inanç belirtti.ATANKAMUSEN Genel Başkanı Metin Atan da, sendika olarak “Her Tablet Bir Gelecek” kampanyasına destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, ülkenin geleceği olan çocukların desteklenmesinin önemine dikkat çekti.Hayata geçirilen kampanyanın bu anlamda önemli bir adım olduğuna vurgu yapan Atan, sorumluluk sahibi herkesin bu bilinçle hareket ederek kampanyaya destek vereceğine inandığını söyledi.