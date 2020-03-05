Her şeyi sahte!

Kocaeli’nden Lübnan’a gidiyordu rota değiştirip G. Mağusa limanına kondu ama bütün belgeleri sahte çıktı

KIBRIS MANŞET - ÖZEL

Gazimağusa Limanına demirleyen dev gemi ile ilgili meraklı ve şüphe dolu bekleyiş sürerken gizemli gemiden pis kokular gelmeye başladı…

Tüm sefer bilgileriyle birlikte ismi bile sahtelenen geminin çalıntı olduğu tahmin edilirken geminin isminin de sonradan değiştirildiği ortaya çıktı.

İçerisinde tonlarca demir çelik olan esrarengiz gemi ile KKTC’den bir iş insanının da bağlantısı olduğu iddia ediliyor.

Rotası Lübnan olan geminin içindeki demir ve çelik sütunların KKTC’de pazarlanmaya başlandığı ve dolandırılan iş insanlarının olduğundan şüphe duyuluyor.

Kıbrıs Manşet, esrarengiz geminin sırrını çözmek için limandan kılavuz kaptana ulaşırken Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’a da konu aktarıldı.

Şimdi gözler iddialara ilişkin verilecek cevap ve açıklamalarda…

Geminin Lady Marina yazılı ismini sildiler ama gizleyemediler

Meçhul gemi G. Mağusa limanına demirledikten sonra Phoenix S ismini aldı

G.Mağusa limanında gizemli gemi!

G.Mağusa limanında şu sıralar derya kuzusu gibi yatıyor...

İçinde binlerce ton demir ve çelik var!

Niye geldi, kime geldi, bilinmiyor...

Ama bildiğimiz çok şey var!

Öncelikle bütün belgeleri bir şekilde sahtelenmiş...

Yola çıktığı liman bile!

Sahte belgelerde çıkış limanı Zonguldak olarak gösteriliyor...

Ama asıl çıkış limanı Hereke, Kocaeli!

Gerçek belgelerde gideceği yer Lübnan olarak gösteriliyor...

Sahte belgede ise G.Mağusa Limanı!

Gizemli geminin sadece belgeleri sahte değil...

İsmini de sahtelemişler!

Gerçek belgelere göre asıl ismi Lady Marina...

Aşağıdaki fotoğrafta da görüldüğü gibi bu isim silinmiş ama belli ki tam olarak gizleyememişler;

Geminin yüzeyindeki Lady Marina ismi silinmiş ve yenisi olan

Phoenix S ismi yazılmış. Bu da aşağıdaki fotoğrafta görülüyor;

...

Geminin kaptanı da sahte isim ve belgeleri yırtıp denize attığını itiraf etmiş...

Ama bu olayda çok bilinmeyen şeyler var!

Çalıntı olduğunu düşünülüyor...

Olayın içinde KKTC’den bir iş adamının parmağının da olduğunu düşünenlerin sayısı bir hayli fazla!

Dahası var;

Rotası Lübnan olan gemi G.Mağusa limanına demirlemiş ve geminin içindeki demir ve çelik sütunlar burada pazarlanmaya bile başlamış...

Bu konuda dolandırılan iş insanlarını olduğu da iddia ediliyor!

...

Ayrıntıları öğrenmek için limandan kılavuz kaptan bir arkadaşa ulaştık, kendisinden detay istedik...

Gayet ciddi bir şekilde bunu yapamayacağını, detay vermek için kendilerine yazılı soru göndermemizi istediler!

Hiç de itiraz etmedik, zira bir haber için eğer bize 15 gün içinde bir cevap göndermeyi düşünüyorlarsa bu süre bizim için epey fazla bir süre...

Biz konuyu dün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’a da aktardık, hemen ilgileneceği sözünü verdi!

Gizemli gemi hakkında resmi bir açıklama yapılırsa sizlerle yine bu köşeden aktaracağız!