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Her Eğitim Ataşesinin maaşı 4.800 Euro!

06 Nisan 2022 Çarşamba 16:59
Her Eğitim Ataşesinin maaşı 4.800 Euro!

Gazeteci Hüseyin Ekmekçi, Türkiye'de okuyan öğrencilere burs verilmezken eğitim ateşelerinin her birine verilen 4800 Euroluk maaşı eleştirdi. 

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Haber Kıbrıs canlı yayınında açıklama yapan Ekmekçi şunları söyledi:

Bizim Türkiye’de 7 tane Eğitim Ataşemiz var. Ve her Eğitim Ataşesinin maaşı 4.800 Euro! Bu ülke fakir bir devlettir. Sizler eğitim Ataşesine 4.800 Euro verirken, Türkiye’de okuyan öğrencilere 4 aydır burs parasını yatırmıyorsunuz. Ne iş yaptığı bilinmeyen, ölçüm yapılmayan, faydası zararına bakılmaksızın oluşturduğunuz bu makamlara yüksek paralar ödenirken, Türkiye'de okuyan öğrencilere burs parası bile ödenmiyor.

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Her Eğitim Ataşesinin Maaşı 4.800 Euro
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