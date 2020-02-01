Her Daim Dostlar Derneği harup fidanı dikti

Her Daim Dostlar Derneği yaptığı yazılı açıklamayla, Gazimağusa Belediyesinin lojistik desteği ile gerçekleştirilen fidan dikimine katılanlara teşekkür etti.
01 Şubat 2020 Cumartesi 09:41
Son Güncelleme: 01.02.2020 15:12
Her Daim Dostlar, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Mağusa Kaymakamı Kemal Serpal ve çevreci yurttaşlarla birlikte bu sabah harnup fidanlarını toprakla buluşturdu.
Her Daim Dostlar Derneği yaptığı yazılı açıklamayla, Gazimağusa Belediyesinin lojistik desteği ile gerçekleştirilen fidan dikimine katılanlara teşekkür etti.