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Her Daim Dostlar Derneği harup fidanı dikti

Her Daim Dostlar, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Mağusa Kaymakamı Kemal Serpal ve çevreci yurttaşlarla birlikte bu sabah harnup fidanlarını toprakla buluşturdu.

Her Daim Dostlar Derneği harup fidanı dikti

Her Daim Dostlar, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Mağusa Kaymakamı Kemal Serpal ve çevreci yurttaşlarla birlikte bu sabah harnup fidanlarını toprakla buluşturdu.

01 Şubat 2020 Cumartesi 09:41
Her Daim Dostlar Derneği harup fidanı dikti

Her Daim Dostlar Derneği yaptığı yazılı açıklamayla, Gazimağusa Belediyesinin lojistik desteği ile gerçekleştirilen fidan dikimine katılanlara teşekkür etti.

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Dernekten yapılan açıklamada, “Amacımız kentimizin her karış toprağını ağaçlandırarak iklim krizine bir nebzede olsa önlem almak. Ağaçların oksijen üretmesinin yanında karbon emilimi sağlaması kuşlara yuva canlılara yaşam alanı kazandırması en büyük kazanç. Ağaçların bir diğer yararıda o kentte yaşayan insanları biraraya getirmesi. Sabahın saat 07.00 sinde onlarca yurttaş bu fidanları dikmek için bir araya gelerek organize olduk ve unutulmaz anılar biriktirdik. Kentimize muhteşem güzellikler katacak fidanları diktiğimiz için mutluyuz, gururluyuz.” ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 01.02.2020 15:12
Anahtar Kelimeler:
Her Daim Dostlar Derneği
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