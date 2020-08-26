"Hemşirelere artık yemek verilmeyecek iddiaları doğru değil"

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

“Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşirelere artık yemek verilmeyecek” şeklinde basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Böyle bir düşünce ve uygulama asla söz konusu değildir ve olamaz. Ne hükümetimizin ne de Sağlık bakanlığımızın bu yönde bir kararı vardır. Özellikle COVID-19’la mücadelede, gece gündüz demeden çalışan ve aktif rol alan sağlık emekçilerini mükâfatlandırmayı düşünürken ve bu yönde çalışmaları sürdürürken, hemşirelerimize bir tabak yemeği çok göreceğimiz düşüncesi bile Sağlık Bakanlığı olarak bizleri derinden üzmüştür. Bu tip yayınların pandemi sürecinde yürütülen başarılı çalışmaları gölgelemek adına yapıldığını düşünmekle birlikte, COVID-19 mücadelesine katkı koyan ve hastanelerimizde emek veren tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız.