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Hemşirelerden grev uyarısı

Özgöçmen: “Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin verdiği sözleri unutmaması ve yerine getirmesi gerek. Aksi halde çözüm veya çözümler için eylemle geçmekten başka çare yok”

Hemşirelerden grev uyarısı

Özgöçmen: “Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin verdiği sözleri unutmaması ve yerine getirmesi gerek. Aksi halde çözüm veya çözümler için eylemle geçmekten başka çare yok”

23 Eylül 2019 Pazartesi 07:46
Hemşirelerden grev uyarısı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özgöçmen, sağlıkta işlerin yolunda gitmediğini, düzeltilebilmesi için de sendika olarak yardıma ve göreve hazır olduklarını kaydetti. 
Özgöçmen, bunun için Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin verdiği sözleri unutmaması ve yerine getirmesi gerektiğine dikkat çekerek, aksi halde çözüm veya çözümler için eylemle geçmekten başka çare olmadığını söyledi.
Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde yüz günlük faaliyetlerini açıklayan hükümetin sağlık bakanlığı tarafından açıklanan ve yapılmaya çalışılan tek gelişmenin ilaç eczacılık dairesindeki ilaç denetiminin sağlanmaya çalışılması olduğunu vurguladı. 
“Güncelleme isteyen yasa ve tüzükler, çıkarılması gerek elzem tüzükler konusunda Sağlık Bakanlığı bilgilendirilse de aylardır tek bir yasal düzenleme için teknik kurul toplantı çağrısı yapılmamış tek bir kalem oynamamıştır” diyen Özgöçmen, ekonomik gerekçeler bahane edilerek, hastane ve sağlık ocaklarının alt yapılarına tek bir çivi çakılmadığını, hiçbir iyileştirme yapılmadığını kaydetti. 
Hastanelerde temel bazı malzemeler ve ilaç konusunda eksikliklerin her geçen gün arttığını ifade eden Özgöçmen, hiçbir sağlık çalışanı için bir iyileştirme söz konusu olmadığı gibi, kendilerince başta ek mesai gibi bahaneler üzerinden “hemşire hak gaspı” yapıldığını savundu. 

“EK MESAİDE KOTA DÜZENLEMESİ İLE HEMŞİRELİK HİZMETLERİ ÜZERİNDEN TASARRUF SAĞLANAMAZ”
Özgöçmen şöyle devam etti: 
“Daha önce ifade etmemize rağmen sözde tasarruf gailesi ile ancak hiçbir tasarruf mantığı olmayan ek mesaide kota  düzenlemesi ile  hemşirelik hizmetleri üzerinden tasarruf sağlanamaz. Sağlık Bakanlığı saat mekan mefhumu gözetmeyen hemşirelik hizmetleri için kota uygulamasıyla akla mantığa sığmayan bir talepte bulunmaktadır.

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Konuyla ilgili hassasiyetimizi ilettiğimiz Sağlık Bakanlığı, bizlere dönüş yapacağını, belirttiği tarihten günler geçmesine rağmen hala bu dönüş olmamıştır. Daha öncede aynı davranışları sergileyen Sağlık Bakanımızı ya verdiği sözleri tutmaya ya da tutamayacağı sözleri vermemeye özen göstermesini tüm kamuoyu önünde davet ederiz.”
Büyük bir özveriyle yürütülen 112 Hızır hizmetlerinin ne bir yasası, ne de tüzüğü olduğunu vurgulayan Özgöçmen, Sağlık Bakanlığı tarafından bununla ilgili hiçbir çalışma da olmadığını söyledi. 
“Bu da yetmezmiş gibi, Sağlık Bakanlığı ambulanslarda hizmet veren hemşire sayısını en az iki olması gerekirken tek bir kişiye düşürme gailesine girerek halkın sağlığını ve canını tehlikeye atmaya çalışmaktadır” diyen Özgöçmen şöyle devam etti:  
“Geçtiğimiz günlerde ekonomik gerekçeler yüzünden iptal edilen ambulans ihalesi ardına vatandaşlar tarafından bir hastanemizde çalışmayan ambulansın  itilerek çalıştırıldığından  haberi var mıdır ?
Kamu Sağlık Çalışanları Yasası altında düzenlenen nakil tüzüğüne göre sağlık bakanlığı nakil yapma planında ise ağustos ayında duyuruları yapıp eylül ayında söz konusu nakillerin yapılmasını sağlamalıdır. Tüzük böyle emretmesine  rağmen sağlık bakanlığı çalışmasını bitiremeyerek duyuruları yapmamıştır. Hal böyleyken hem personele ihtiyacı olan hastaneler ve sağlık ocakları hem de nakil talebinde bulunan meslektaşlarımız mağdur edilmektedir.”

 

Son Güncelleme: 23.09.2019 11:09
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Sendikası
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