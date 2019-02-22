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Hemşireler Ve Ebeler Sendikası, Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı’na Karşı Olduklarını Açıkladı

“SAĞLIK SİSTEMİ VE ÇALIŞANLARI DÜŞÜNÜLMEDEN HAREKET EDİLDİ”

Hemşireler Ve Ebeler Sendikası, Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı’na Karşı Olduklarını Açıkladı

“SAĞLIK SİSTEMİ VE ÇALIŞANLARI DÜŞÜNÜLMEDEN HAREKET EDİLDİ”

22 Şubat 2019 Cuma 12:05
Hemşireler Ve Ebeler Sendikası, Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı’na Karşı Olduklarını Açıkladı

“SAĞLIK SİSTEMİ VE ÇALIŞANLARI DÜŞÜNÜLMEDEN HAREKET EDİLDİ”

Lefkoşa, 22 Şubat 19 : Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özgöçmen, Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı’na karşı olduklarını, sağlık sistemi ve çalışanlarının düşünülmeden hareket edildiğini savundu.
Özgöçmen, tasarıda gerekli düzenleme yapılmaması halinde, yasal haklarını kullanıp sokağa çıkmaya hazır olduklarını belirtti.
Yazılı açıklama yapan Özgöçmen, yasa tasarısındaki ek mesai düzenlemesi ile hemşire sayısı düşük olan sağlık ocakları ve merkezlerine ayın belli günlerinden sonra kilit vurulacağını, hastanelerin hemşire bulma konusunda zora gireceğini, hastanelerde nöbetçi doktorun kalmasını sağlamanın engelleneceğini öne sürdü.
Yasa tasarısı ile memurun özlük haklarının hiçbir şekilde kabul edilemeyecek ölçülerde geriye götürülmeye çalışıldığını ve bunun adına da reform denildiğini savunan Özgöçmen, “Memurun özlük haklarını budamanın adı reform olmuş. Senelik izinlerden, geçici çalışanlara, barem düzenlemelerinden ek mesai ödeneklerine varana kadar birçok alanda acımasızca kamu görevlisine saldırmaktadır” ifadelerini kullandı.
Özgöçmen şunları kaydetti:
“Hazırlanan bu yasa tasarısında sağlık sistemi ve çalışanları zerre kadar düşünülmeden hareket edilmiştir. Bu yasa tasarısındaki ek mesai düzenlemesi ile hemşire sayısı düşük olan sağlık ocakları ve merkezlerine ayın belli günlerinden sonra kilit vurulacak. Hastaneler ise hemşire bulma konusunda oldukça zora girecektir. Ve yine hastanelerde bu düzenlemeyle neredeyse nöbetçi doktorun kalmasını sağlamak engellenecektir. İşte reform; hemşiresiz sağlık ocakları ve merkezleri, doktorsuz hastaneler.”
(GÖZ/SEL)

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