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Hemşireler Ve Ebeler Sendikası, Bakanlar Kurulu’nun Lefkoşa Bölgesinde En Teşekküllü Hastaneyi Kamulaştıracak Karar Üretmesi Gerektiğini Kaydetti

Lefkoşa, 29 Şubat 20 (.): Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün çıkan yangın sonrasında büyük bölümünün hizmet veremez durumda olduğunu söyleyerek, Bakanlar Kurulu’nun Lefkoşa bölgesinde en teşekküllü hastaneyi acil olarak geçici süreliğine kamulaştıracak karar üretmesi gerektiğini kaydetti. 

Hemşireler Ve Ebeler Sendikası, Bakanlar Kurulu’nun Lefkoşa Bölgesinde En Teşekküllü Hastaneyi Kamulaştıracak Karar Üretmesi Gerektiğini Kaydetti

Lefkoşa, 29 Şubat 20 (.): Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün çıkan yangın sonrasında büyük bölümünün hizmet veremez durumda olduğunu söyleyerek, Bakanlar Kurulu’nun Lefkoşa bölgesinde en teşekküllü hastaneyi acil olarak geçici süreliğine kamulaştıracak karar üretmesi gerektiğini kaydetti. 

29 Şubat 2020 Cumartesi 11:51
Hemşireler Ve Ebeler Sendikası, Bakanlar Kurulu’nun Lefkoşa Bölgesinde En Teşekküllü Hastaneyi Kamulaştıracak Karar Üretmesi Gerektiğini Kaydetti
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Lefkoşa, 29 Şubat 20 (.): Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün çıkan yangın sonrasında büyük bölümünün hizmet veremez durumda olduğunu söyleyerek, Bakanlar Kurulu’nun Lefkoşa bölgesinde en teşekküllü hastaneyi acil olarak geçici süreliğine kamulaştıracak karar üretmesi gerektiğini kaydetti. 
Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, hastanede zarar ziyan tespiti yapılabilmesinin biraz zaman alacağına dikkat çekerek, tehdit altında olan halk sağlığının yeniden güvence altına alınabilmesi için vakit kaybedilmemesi gerektiğini ifade etti. 
Dünkü yangınla kahrolduklarını, evlerinin, ocaklarının yandığını söyleyen Özgöçmen, meslektaşları, doktorlar ve tüm sağlık çalışanlarının kendi hayatlarını riske atarak hastalarının hayatlarını kurtarmak için canla başla mücadele ettiklerini söyledi. 
Hastanenin sigorta kapsamında olup olmadığını da soran Özgöçmen, hastane sigorta kapsamındaysa, yetkilileri sigortanın kapsamı konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye çağırdı. 

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Özgöçmen açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 
“Tüm camiamıza ve halkımıza geçmiş olsun diler, kayıplarımız için üzüntümüzün büyüklüğünün bilenmesini ister ve rahmet dileriz.”  
(TUĞ/HA)
 

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