Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kapanma korkusu başladı!
Kapanma korkusu başladı!
Özersay artık acemi değil
Özersay artık acemi değil
Buralar Trump’ın ruh ikizleriyle dolu
Buralar Trump’ın ruh ikizleriyle dolu
Gelin aşıları birlikte konuşalım
Gelin aşıları birlikte konuşalım
banner376

Hemşireler ve Ebeler Sendikası’ndan Sağlık Bakanlığı’na çağrı

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, idarenin “yanlı ve taraflı, aynı zamanda keyfi” kararlar aldığını ileri sürerek, kimi meslek grupları ve kişilerin evde, kimi meslek grupları ve vatandaşların ise otellerde karantinaya alınması eleştirdi.

08 Ocak 2021 Cuma 11:45
Hemşireler ve Ebeler Sendikası’ndan Sağlık Bakanlığı’na çağrı
banner337
banner351

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda gerekli tedbiri almasını, aksi takdirde sivil itaatsizlik eylemine gidilebileceğini duyurdu. 

banner341
Özgöçmen, yaptığı yazılı açıklamada, sendika yönetim kurulu olarak Sağlık Bakanlığı’na bu husustaki görüşlerini paylaşması ve gerekli tedbiri alması için açık çağrıda bulundu. 

Özgöçmen, çağrılarına pazartesi mesai bitimine kadar cevap verilmezse, sendikalarının sessiz kalmayacağını vurgulayarak, “Hatta üyelerimizin istememeleri halinde hotel karantinasına gitmeyerek evde izole olmaları için karar üretilerek, gerekirse sivil itaatsizlik eylemine gidileceğini peşinen beyan eder tüm üye ve kamuoyunun bilgisine sunarız” dedi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Hemşireler Ve Ebeler SendikasıSağlık Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toplam 16 hemşire karantinada!
Toplam 16 hemşire karantinada!
Hasgüler: “Akademisyenler de yüksek risk grubunda yer almalı”
Hasgüler: “Akademisyenler de yüksek risk grubunda yer almalı”
Maraş Açılım Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirdi
Maraş Açılım Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirdi
43. Dönem Asteğmen ve Çavuş Celbi Ant İçme töreni yapıldı
43. Dönem Asteğmen ve Çavuş Celbi Ant İçme töreni yapıldı
Komitedeki bütçe görüşmeleri başladı
Komitedeki bütçe görüşmeleri başladı
Lute, Tatar ile görüşecek
Lute, Tatar ile görüşecek
TKP-YG 2.Olağan Kurultayı yarın toplanacak
TKP-YG 2.Olağan Kurultayı yarın toplanacak
Geçitkale'de korkunç cinayet! 3 kişi hayatını kaybetti
Geçitkale'de korkunç cinayet! 3 kişi hayatını kaybetti
Küresel salgında son durum
Küresel salgında son durum
Döviz kurları
Döviz kurları

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim