banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Vatandaş 'Ercan'dan yana...
Vatandaş 'Ercan'dan yana...
Çözüm ama zihniyet de bu !
Çözüm ama zihniyet de bu...
Daha açık nasıl söyleyebiliriz?
Daha açık nasıl söyleyebiliriz?
Gençlere ne verdiniz ki devleti korusunlar!
Gençlere ne verdiniz ki devleti...
banner376

Hemşireler ve Ebeler Sendikası’ndan Sağlık Bakanlığı ve hükümete çağrı

 Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), pandemi, açılan Acil Durum Hastanesi, yapımı devam eden hastaneler,  hastane ve sağlık ocaklarındaki hemşire eksikliği nedeniyle, genişletilen hemşire münhali sayısının yetersiz olduğunu belirterek, daha etkin sağlık hizmeti için 105. sıradan arda kalan 99 kişinin de istihdam edilmesini istedi.

20 Mayıs 2021 Perşembe 10:45
Hemşireler ve Ebeler Sendikası’ndan Sağlık Bakanlığı ve hükümete çağrı
banner337

Sendikadan yapılan açıklamada, 17 Ocak’ta gerçekleşen “3.Derece Yüksek Hemşirelik Münhalinin” kesin listelerinin açıklanmasının salgından dolayı 18 Mayıs’ta gerçekleştiği kaydedildi.

Münhalde ilan edilen sayının diyalog yolu ile 105. sıraya kadar genişletildiği, ancak söz konusu kişilerin kadrolarını alabilmeleri adına ivedi bir şekilde kadro artırımı yapılması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Zira sınav sonucu başarı göstermelerine rağmen yeterli sayı kadar boş kadro olmayışından dolayı kadrolayamayacaklardır. Yaşanan salgın, açılan acil durum hastanesi, Güzelyurt’ta ve Girne’de yapımı devam eden/edecek olan hastaneler ve tüm bunların yanı sıra mevcut hastane ve sağlık ocaklarındaki yaşanan hemşire eksikliği göz önüne alınınca genişletilen münhal sayısı yetersizdir.

Pandeminin en önemli unsuru olan hemşireler ilk günden beri ülkesi için hiçbir emeğini esirgemeden çalışmış ve çalışmaya devam etmektedir. Defalarda hükümet edenler tarafından alkışlanmış ancak hiçbir şekilde motive edici maddi manevi farkındalık görmemiştir. Daha açıkçası nerdeyse diğer tüm kamu görevlileri evinde izole olurken bizler hiçbir ayrıcalık yâda motive edici katkı sağlanmadan çalıştık.

banner341
Şimdi hükümetten beklentimiz yine(şu an için) bir ayrıcalık değil, hem salgında hem de normal sağlık hizmetinin sürdürüldüğü diğer birimlerde daha güçlü ve daha etkin sağlık hizmeti sunabilmek için 105. sıradan arda kalan 99 kişinin tamamının istihdam edilmesidir.

Tüzük gereği sınavın altı aylık geçerlilik süresi 18 Mayıs itibari ile başlamıştır. Ancak bizim altı ay beklemeye hiç niyetimiz yoktur.

Bu gerekçeler ile başta sağlık bakanlığı olmak üzere hükümete acık çağrımız ve notamızdır, en geç 10/06/2021Tarihine kadar bu konuda somut adımlar atılması talebimizdir. Taleplerimiz karşılık bulmazsa eylem kaçınılmaz sondur.

Hükümet edenlerden ricamız bizi böyle bir süreçte üzmesinler, üzmesinler ki bizde onları terletmeyelim.”

banner360
Son Güncelleme: 20.05.2021 10:50
Anahtar Kelimeler:
Hemşireler Ve Ebeler Sendikası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanı Çavuşoğlu, Kocaismail’i kabul etti
Bakanı Çavuşoğlu, Kocaismail’i kabul etti
“Basdelli” isimli masal kitabı Pazartesi’nden itibaren tüm devlet kütüphanelerinde ücretsiz dağıtılacak
“Basdelli” isimli masal kitabı Pazartesi’nden itibaren tüm devlet kütüphanelerinde ücretsiz dağıtılacak
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Türkçe kursiyerleri için gezi
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Türkçe kursiyerleri için gezi
1. Gençlik Konseri dün akşam Bedesten’de yapıldı
1. Gençlik Konseri dün akşam Bedesten’de yapıldı
Polis haberleri
Polis haberleri
KITSAB, kapıların açılması konusunda gerekli adımların atılmasını talep etti
KITSAB, kapıların açılması konusunda gerekli adımların atılmasını talep etti
Taşkent kavşağındaki yapım çalışmaları bugün başladı
Taşkent kavşağındaki yapım çalışmaları bugün başladı
Düzova’da meydana gelen kazayla ilgili gelişme
Düzova’da meydana gelen kazayla ilgili gelişme
Meclis rutin toplantısını yapacak
Meclis rutin toplantısını yapacak
KIB-TEK'ten duyuru
KIB-TEK'ten duyuru

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim