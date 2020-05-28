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Hemşireler ve Ebeler Sendikası’ndan Harmancı ve Adademir’e teşekkür

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, salgın sürecinde sağlık çalışanlarına izole olabilmeleri için konaklama imkanı sağlayan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmacı’ya ve Ekin Adademir'e teşekkür etti.

28 Mayıs 2020 Perşembe 13:10
Hemşireler ve Ebeler Sendikası’ndan Harmancı ve Adademir’e teşekkür
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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şunları kaydetti:
“Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ülkemizdeki en aktif döneminde sağlık çalışanlarının izole olarak konaklama ihtiyaçlarına göstermiş oldukları gayret ve hassasiyetten ötürü Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Sayın Mehmet Harmacı'ya ve yurtlarının kapısını açan Sayın Ekin Adademir'e şahsım, meslektaşlarım ve yönetim kurulumuz adına en kalbi teşekkürü bir borç bilir çalışmalarında başarılar dileriz.”

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Son Güncelleme: 28.05.2020 13:22
Anahtar Kelimeler:
Ekin AdademirMehmet HarmancıHemşireler Ve Ebeler Sendikası
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