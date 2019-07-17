Hemşireler ve Ebeler Sendikası,hayat pahalılığı ödeneğindeki %2 kesinti kararı için anayasa mahkemesine başvurdu

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, hükümetin Kanun Hükmünde Kararname İle Hayat Pahalılığı Ödeneği’nden yüzde 2 kesintiye gidilmesi kararını Anayasa Mahkemesi’ne taşıma kararı alarak işlemleri başlattıklarını açıkladı.

Sendika Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, “Hükümetimiz unutmuş olacak ki biz sağlık çalışanları olan hemşire ve ebeler ve diğer tüm sağlık çalışanları Ülkesine, Devletine ve Halkına karşı duyduğu sorumluluk duygusuyla emeğinin, alın terinin karşılığı olan ek çalışma ve nöbet ödeneklerinden 2018 yılının son 5 ayı boyunca tasarrufa gidilmesine imkanları ölçüsünde rıza göstermiş ve milyonlarca liralık tasarruf sağlanmasına hizmet etmiştir” dedi.

Özgöçmen şöyle devam etti:

Hükümetin aldığı bu kararla ilgili sivil toplum örgütlerine bilgi verilmemiş olmasını de eleştiren Özgöçmen, “Sendikamız yönetim kurulunun 11 Temmuz 2019’da gerçekleştirildiği toplantısında Hükümetin Kanun Hükmünde Kararname İle Hayat Pahalılığı Ödeneği’nden %2 kesintiye gidilmesi kararını avukatımız Sayın Şefik Aşcıoğulları’nın görüş ve önerisini alarak Anayasa Mahkemesine taşınması kararı alınmış ve bugün işlemleri başlatmıştır”











