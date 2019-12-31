Hemşireler ve Ebeler Sendikası yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı

Ülke nüfusunun tam olarak bilinmediği ancak hastanelerdeki yığılmanın ciddi artış gösterdiğini dile getiren Özgöçmen “Ne hemşirelere ne diğer sağlık çalışanlarına herhangi bir iyileştirme yapılmadığı gibi hastaneler kendi kaderlerine terk edildi” dedi.
“Mücadele ve kavgayla artırılan kadrolarımız ve istihdam edebildiğimiz yeni meslektaşlarımız dışında nerdeyse hiçbir gelişme yaşanmamıştır 2019'da” diyen Özgöçmen şöyle devam etti:
Ülke nüfusunun tam olarak bilinmediği ancak hastanelerdeki yığılmanın ciddi artış gösterdiğini dile getiren Özgöçmen “Ne hemşirelere ne diğer sağlık çalışanlarına herhangi bir iyileştirme yapılmadığı gibi hastaneler kendi kaderlerine terk edildi” dedi.