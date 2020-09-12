Hemşireler ve Ebeler Sendikası, uyarı eylemi yaptı

YARIN SABAH SAAT 07.00’YE KADAR GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMAMASI HALİNDE, BÖLÜMDE ÇALIŞAN HEMŞİRELER GERİ ÇEKİLEREK, SÖZ KONUSU BİRİMDE GÖREV YAPILMAYACAK

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde “Covid-19 hastaları için ayrılan bölümde hemşireler ve hastaların aynı girişi kullandığı, hemşirelerin hazırlığı ve dinlenmesi için temiz alan ayırılmaması” gerekçesiyle uyarı eylemi yaptı.

Kıbrıs Türk Hemşire ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, Sağlık Bakanlığı ve hastane idaresinin yarın sabah saat 07.00’ye kadar gerekli tedbirleri almaması ve gerekli düzenlemeyi yapmaması halinde, bölümde çalışan hemşirelerin geri çekileceğini ve söz konusu birimde görev yapılmayacağını duyurdu.

TAK muhabirinin konu hakkındaki sorularını yanıtlayan Özgöçmen, Sağlık Bakanlığı’nın, son günlerde Covid 19 vakalarındaki artış nedeniyle geçtiğimiz günlerde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde boş olan bir koridorda tadilat yaparak, hasta yatışına başladığını ve hemşire görevlendirildiğini kaydetti.

İlgili bölümde yaptıkları incelemede, hasta girişi ve hemşire girişinin aynı kapıdan yapıldığının görüldüğünü söyleyen Özgöçmen, hemşire girişinin hastaların yattığı alanla iç içe olmasının bilim ve etik dışı olduğunu kaydetti.

Hemşirelerin hastalık kapma riskiyle karşı karşıya bırakıldığını söyleyen Özgöçmen, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı yetkililerine ulaşmaya çalıştıklarını ancak, girişimlerinin sonuçsuz kaldığını belirterek, Sağlık Bakanlığı’ndan kendilerine yapılan kısmi dönüşte ise konu hakkında hastane idaresinin bilgilendirilmesi gerektiğinin söylendiğini aktardı.

Hastane idaresiyle de sorunu çözemediklerine işaret eden Özgöçmen, hemşirelerin kendi ofislerini kullanabilmek için bir süre pencereden girip çıktıklarını söyledi.

Söz konusu bölümde hemşirelerin hazırlıklarını yaparak, dinlenmesi için temiz alan ayrılmadığını, hemşirelerin hastalık kapma riski ile karşı karşıya bırakıldıklarını ifade eden Özgöçmen, yarın sabah 07.00’yekadar konu hakkında girişim yapılmaması halinde bölümden hemşirelerin geri çekileceğini, hemşirelerin o bölümde görev yapmayacaklarını kaydetti.

Özgöçmen, niyetlerinin hastaları ortada bırakmak olmadığını vurgulayarak, bu süreçte canla başla görevlerinin başında bulunan hemşirelerin hastalıktan korunması gerektiğini kaydetti.

Özgöçmen, hemşirelerin hastalıktan korunamaması halinde, hastalara faydalı olamayacaklarını sözlerine ekledi.