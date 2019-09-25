Hemşireler ve Ebeler Sendikası, nakil işlemlerinin ertelenmesini eleştirdi ve bakanlığı işbirliği içerisinde sonuç almaya davet etti

Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Sağlık Bakanlığı’nın nakil işlemlerini iptal ederek, Şubat/Mart ayına ertelemesini eleştirdi ve bakanlığı sağlık sisteminde daha vahim tahribat yaratmadan işbirliği içerisinde sonuç almaya davet etti.

Sendika Başkanı Ali Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, 13 Haziran’da Sağlık Bakanlığı’na gerçekleştirdikleri ziyarette nakil işlemlerinin Ağustos ayında duyurulması ve işlemlerin Eylül ayında tamamlanmış olması gerektiğini ilettiklerini hatırlatarak, “Burada açıkça görülmekte olan Sağlık Bakanlığı aylar öncesinden bilgilendirilmesine rağmen dikkatsiz, beceriksiz ve bilgisizce davranmıştır” dedi.



Erteleme neticesinde, hem personel eksiği olan hastane ve sağlık ocakları hem de nakil talebinde bulunan meslektaşlarının Sağlık Bakanlığı tarafından açıkça mağdur edildiğini söyleyen Özgöçmen, “Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçiminin en geç Nisan ayında yapılması planlanırken ve tabi olarak girecek seçim yasakları neticesinde nakil işlemlerinin durdurulacağını öngörmemek tam bir aymazlık olmuştur” dedi.Özgöçmen, diğer taraftan Sağlık Bakanlığı’nın ilan etmiş olduğu nakil yerleri ve sayıları konusunda sendikanın önerisini alacağını ifade etmesine rağmen yine sözünü tutmamasının da etik dışı olduğunu savundu.