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Hemşireler ve Ebeler Sendikası hemşire istihdamı istiyor

Hemşireler ve Ebeler Sendikası, başta Başbakan ve Maliye Bakanı olmak üzere tüm hükümete acık çağrı yaparak, yüksek hemşirelik münhalinin genişletilerek geçer not alanların istihdamının sağlanmasını istedi.

02 Şubat 2021 Salı 14:45
Hemşireler ve Ebeler Sendikası hemşire istihdamı istiyor
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Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, algının boyutunun pandemi merkezilerinin maksimum ulaştığı noktadan anlaşılacağı, bu alanda en önde çalışan hemşirelerin sayıca güçlendirilmesi gerekliliğinin ivedi ve hayati olduğu vurgulandı
Vaka sayılarının düşmesinin bile hemşire ihtiyacını ortadan kaldırmayacağının belirtildiği açıklamada, “Başta pandemi ile mücadelede tutunabilmek için geçer not alan her meslektaşımızın istihdamı sağlanmalıdır. Lütfen daha fazla geç olmadan bu savaşta mağlup olmadan ya da bizi sokaklara dökmeden bu haklı talebe cevap verin“ denildi.

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Son Güncelleme: 02.02.2021 16:25
Anahtar Kelimeler:
Hemşireler Ve Ebeler Sendikası
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