Hemşireler ve Ebeler Birliği’nden Kadınlar Günü mesajı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Yönetim Kurulu tarafından yayımlanan mesajda, şöyle denildi:

“Biz kadınlarımızı yalnızca 8 Mart ile değil, her zaman hatırlamalıyız. Çünkü dünya toplumundan üstlendiği roller ve görevleri ne olursa olun; bizler için, milletimiz için, kadınlarımız fedakardır, cefakardır, cömerttir, yârdim severdir ve başarılıdır. Zorluklara göğüs germesini, ailesine, topluma, ülkesine ve milletine bir şeyler katmak için çaba göstermesini iyi bilir.

Toplumun temel direği kadınların sadece iyi bir anne, iyi bir eş başarılı bir sağlık çalışanı olması yanında zorluklar karşısında hiç bir zaman yılmayan fedakarlıktan kaçmayan sevgi ve şefkate sahiptirler.

Bu vesilelerle hayatımızın anında bizlere destek olan, sevgi ve şefkat göstere, eğiten, öğreten, en iyi şekilde yetiştirmeye çalışan tüm kadın sağlık çalışanlarımızın 8 Mart Dünya kadınlar gününü kutlarız.”