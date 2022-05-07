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Hemşireler ve Ebeler Birliği Ankara’da temaslarda bulundu

DERNEK ANITKABİR’İ VE TÜRKİYE TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

07 Mayıs 2022 Cumartesi 13:30
Hemşireler ve Ebeler Birliği Ankara’da temaslarda bulundu

ÖZGÖÇMEN: “TÜRKİYE’DE MESLEKTAŞLARIMIZLA KARŞILIKLI BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK, İŞ BİRLİĞİ VE İLETİŞİMİMİZİN DEVAMINDAN YANA MUTABIK KALDIK”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB), ilk yurt dışı ziyaretini Ankara’ya yaparak, Anıtkabir ve Türkiye Türk Hemşireler Derneği’ni ziyaret etti.

KTHEB Başkanı Ali Özgöçmen tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2017 yılında kurulan derneğin “ilk yurt dışı” temasını Anıtkabir'e ve Türkiye Türk Hemşireler Derneği Ankara genel merkezine yaptığı belirtildi.

Özgöçmen, dünya ve yakın coğrafyadaki meslektaşları ile eğitim, sosyal, maaş, özlük hakları ve çalışma koşullarıyla bilimsel çalışmaları hakkında bilgi alışverişi ve iş birliği amacıyla bu ziyareti yaptıklarını kaydetti.

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Ali Özgöçmen, “Ankara ziyaretimizde öncelikle önder Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün Anıtkabir’ine ziyarette bulunarak saygı sevgi ve şükranlarımızı sunduk. Akabinde Ankara Türk Hemşireler Derneği genel merkezine ziyaretimizi gerçekleştirdik” dedi

Özgöçmen, açıklamasında devamla şunları söyledi:

“Ziyarette bizleri son derece misafirperver karşılayan başkan ve yönetim kurulu ile Türkiye’deki meslektaşlarımızın çalışma saatleri ve koşulları, maaş ve özlük hakları, eğitim ve bilimsel çalışmaları hakkında son derece önemli bilgi alış verişinde bulunduk. Karşılıklı olarak bilgi ve birikimlerimizi de paylaştığımız toplantıdan tüm meslektaşlarımıza ve ülkemize Türkiye’den sevgi saygı ve selamlarını getirirken iş birliği ve iletişimimizin devamından yana mutabık kaldık.“

Özgçömen, “Edindiğimiz ve edineceğimiz bilgilerle daha güçlü adımlarla ilerleyeceğimizi ve koşullar dahilinde dünyanın farklı hemşire ve ebe örgütleriyle de temas kurarak dünyanın en iyi hemşireleri ve ebeleri arasında olan Kıbrıs Türk Hemşireleri ve Ebelerinin varlığını tüm dünyada hissettirmeye devam edeceğiz” ifadelerinde kullandı.

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Son Güncelleme: 08.05.2022 08:17
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