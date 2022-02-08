Hemşireler “Kriz Yönetimi” konulu konferans düzenliyor

Özgöçmen, konferansın eğitmen Doç. Dr. Maral Kargın tarafından sunulacağını, katılımın da belgeli olacağını, konferansa ülkedeki öğrenci hemşireler dahil tüm hemşire ve ebelerin davetli olduğunu kaydetti
Son Güncelleme: 08.02.2022 10:52
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, 18 Şubat Cuma günü “Kriz Yönetimi” başlıklı interaktif konferans düzenleniyor.
Özgöçmen, konferansın eğitmen Doç. Dr. Maral Kargın tarafından sunulacağını, katılımın da belgeli olacağını, konferansa ülkedeki öğrenci hemşireler dahil tüm hemşire ve ebelerin davetli olduğunu kaydetti