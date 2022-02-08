Hemşireler “Kriz Yönetimi” konulu konferans düzenliyor

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen’in açıklamasına göre, Thalessemia Konferans Salonu’ndaki konferans 13.00-15.00 saatleri arasında yapılacak.

Özgöçmen, konferansın eğitmen Doç. Dr. Maral Kargın tarafından sunulacağını, katılımın da belgeli olacağını, konferansa ülkedeki öğrenci hemşireler dahil tüm hemşire ve ebelerin davetli olduğunu kaydetti