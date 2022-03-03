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Hemşireler Birliği’nden hükümete çağrı

LEFKOŞA DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ’NDEKİ EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİNİ İSTEDİ

03 Mart 2022 Perşembe 13:45
Hemşireler Birliği’nden hükümete çağrı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, hükümete; “sağlık sisteminin mevcudiyetinin güçlendirilmesi ve daha işletilir hale getirilmesini sağlamak bile kısa sürede bir başarı öyküsüdür” çağrısında bulundu. 
Birlik Başkanı Ali Özgöçmen yazılı açıklamasında, bugün Cumhuriyet Meclisi’nde güvenoyu alan hükümetin, “toplum yararına başarılı ve hayırlı olmasını” temenni etti. 

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Kamu sağlık sisteminde Dipkarpaz’dan, Yeşilyurt’a, Girne’den, Lefkoşa’ya her alanında küçük büyük sorun ve eksikliklerinin bulunduğunu ifade eden Özgöçmen, sadece Başkent Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi için sıralanan eksikliklerle ilgili şöyle denildi:
“Poliklinik servisleri oda, metrekare ve teçhizat olarak büyütülmeli vatandaşın ve çalışanların o küçük daracık polikliniklerdeki çektiği çile hafifletilmesini; yatılı servislerdeki tuvaleti banyosu olmayan koğuş sisteminden vazgeçilerek ve daha insan onuruna yarışır odalar yaratılmasını; ameliyathaneler artırılarak vatandaşın basit bir ameliyat için bekletilmesine son verilmesini; tüm yoğun bakım ve anjiyo servisleri çok daha güçlü hale getirilerek zaten kötü durumda olan hastaların oradan oraya sevk edilerek yakınlarıyla birlikte perişan edilmesinin durdurulmasını ve bunlar için hemşire ebe hekim ve diğer sağlık çalışanları güçlendirilmesini sağlamak, sağlatmak ilk etapta halk için devlet için yapacağınız en büyük hayır olur.”
 

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Son Güncelleme: 03.03.2022 14:17
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