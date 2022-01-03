Hemşire ve Ebeler Sendikası’nın ara emri başvurusunun görüşülmesi 10 Ocak’a tehir edildi

Sendika Başkanı İbrahim Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, alınan kararın Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlandığını, bu kararla ilgili Yüksek İdare Mahkemesi nezdinde bir dava ve davaya bağlı bir ara emri istidası dosyalandığını kaydetti.
“Kamu yararı ve kamu sağlığı odak noktası olan dava ve istida sebeplerimize, Sağlık Bakanlığı tarafından nasıl bir yanıt veya savunma verileceği ise büyük merak konusudur” diyen Özgöçmen, bu konuda her adımı üyeleri, çalışma arkadaşları ve halkla paylaşacaklarını söyledi.