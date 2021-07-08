Hemşire Ve Ebeler Sendikası, personeli taşıyan şirkete ödeme yapılmamasına tepki gösterdi

Sendika konuyla ilgili açıklamasında, “Hükümet edenlerin her alanda olduğu gibi sağlık alanında da beceriksizlikleri yüzünden ellerinden hiçbir şey gelmedi, gelmediği gibi de her şeyi ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Bu yadsınamaz bir gerçektir. Birçok sorunumuz hatta dağ gibi sorunlarımız var olmasına rağmen çok basit ve zahmeti olmayan bir problemimizi bile çözemeyen hükümet edenlerin varlığı ve düşüncesizliği bizleri derinden üzmektedir” ifadelerine yer verdi.
Taşıma şirketinin 6 ay boyunca hiçbir ödeme yapılmamasına rağmen rağmen ellerinden gelen gayretle görevlerini yaptığına işaret edilen açıklamada, yaptıkları girişimler sonunda Maliye Bakanlığının suçu Sağlık Bakanlığına, Sağlık Bakanlığının ise suçu Maliye Bakanlığına attığını kaydedildi.
Sendika, pazartesi gününe kadar bu problemin giderilmemesi halinde servisle işine gelip giden üyeleriyle birlikte Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yapılacağını vurguladı.