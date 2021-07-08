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Hemşire Ve Ebeler Sendikası, personeli taşıyan şirkete ödeme yapılmamasına tepki gösterdi

Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Sendikası, hastane personelini Lefkoşa’ya getiren otobüs şirketinin, 6 aydır ödeme yapılmadığı için taşımacılığa son vereceğine işaret ederek, bu sorunun pazartesine kadar çözümlenmesini istedi.

08 Temmuz 2021 Perşembe 20:30
Hemşire Ve Ebeler Sendikası, personeli taşıyan şirkete ödeme yapılmamasına tepki gösterdi

Sendika konuyla ilgili açıklamasında, “Hükümet edenlerin her alanda olduğu gibi sağlık alanında da beceriksizlikleri yüzünden ellerinden hiçbir şey gelmedi, gelmediği gibi de her şeyi ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Bu yadsınamaz bir gerçektir. Birçok sorunumuz hatta dağ gibi sorunlarımız var olmasına rağmen çok basit ve zahmeti olmayan bir problemimizi bile çözemeyen hükümet edenlerin varlığı ve düşüncesizliği bizleri derinden üzmektedir” ifadelerine yer verdi.

Taşıma şirketinin 6 ay boyunca hiçbir ödeme yapılmamasına rağmen rağmen ellerinden gelen gayretle görevlerini yaptığına işaret edilen açıklamada, yaptıkları girişimler sonunda Maliye Bakanlığının suçu  Sağlık Bakanlığına, Sağlık Bakanlığının ise suçu Maliye Bakanlığına attığını kaydedildi.

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Açıklamada, “Milyon TL para ödemeleri yapılırken, devlet eliyle yürütülmesi gereken hizmetler için özellerden hizmet satın alınırken, mevsimlik işçi adı altında yandaşlarınızı siyaseten yasal olmamasına rağmen sağlıkta işe alırken para olacak ama iki ayrı bölge için sağlanan personel servisine yıllık 160 bin TL’yi geçmeyen ödemeyi yapamayacaksınız” denildi.

Sendika, pazartesi gününe kadar bu problemin giderilmemesi halinde servisle işine gelip giden üyeleriyle birlikte Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yapılacağını vurguladı.

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Son Güncelleme: 08.07.2021 23:44
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