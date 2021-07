Hemşire Filiz Uzun sitem etti

Uzman Hemşire Filiz Uzun'un sosyal medya paylaşımı şu şekilde;

"Sevgili dostlar; 24 yıllık meslek yaşamımın en zor, en yorucu ve en yıpratıcı gününü yaşadım bugün. Ben ve ekibim hem üzgün hem de kırgınız. Son günlerde yaşanan yoğunlukla beraber defalarca saldırıya uğradık. Camlarımız kırılmaya çalışıldı. Hakarete maruz kaldık. Bugün Polis çağırmak zorunda kaldım. Her merkezime 2’şer polis geldi. Polisler yanımızda iken bile defalarca saldırıya uğradık.

Beni tanıyanlar bilir 24 yıllık çalışma hayatımda sağlık alanının her kısmında görev yaptım. Hemşirelik, eğitmenlik ve en son olarak da pandemide PCR alanlarının sorumluluğunu üstlendim. Lefkoşa’da ilk PCR merkezi açılırken sorumluluk teklif edildi. Elbette kabul ettim. Bilgim, eğitimim ve iş ahlakım bunu gerektirirdi. 10 hemşire ve 3 kayıt memuru başlayan sorumluluğum 3 merkeze çıkarıldı. Tek merkez iken kuyrukların oluşması nedeniyle merkezleri üçe çıkardık. Amaç yoğunluğu ve kuyrukları azaltmaktı. Ancak gelinen son aşamada bir yoğun merkezin sorumluluğundan üç yoğun merkezin sorumluluğunu üstlenmiş oldum. Çalışanlarım şu an 14 hemşire, 6 kayıtçı ve 4 güvenlik elemanı. Yaz tatilinin başlaması ile 1 yıldır çalışanlara birer hafta dönüşümlü izin yaptırıyorum. Şu an her merkezimde 3 hemşire 2 kayıtçı ile bu kadar yoğunluğa hizmet vermeye çalışıyoruz.

Ben tam 6 aydır her gün çalışıyorum. Tek bir gün bile dinlenmedim. 3 merkezimin dışında Değirmenlik belediyesi, Gönyeli Belediyesi ve Yeniboğaziçi Belediyesi antijen merkezlerinin de sorumluğunu üstlendim. Bunun yanında özel labaratuarlar antijene başlarken onların eğitimlerini de ben yaptım. Yaşanılan her sorunda tüm bu merkezler bana ulaşmakta ve elimden geldiğince tüm sorunları çözmeye çabalıyorum. Her merkezin malzeme teminleri, personelin çalışma listelerinin düzenlenmesi ve merkezlerde oluşan teknik sorunlarla birebir ben ilgilenmekteyim. Bunun yanında personel az olduğu zamanlarda bazen giyinip PCR alıp, kayıta oturuyorum. Mücahitler sitesi 14.15, Fuar alanları ise yaz mesaisi başladığından beri 14.30 da kapanmaktadır. Merkezlerim kapandıktan sonra bile bana ulaşan; kendi merkezlerimden olmayan testlerin bile sorunlarını çözmeye çalışıyorum. Sorumluluğunu yürüttüğüm antijen merkezlerinin pozitiflerini arayıp kontrol pcr için yol gösteren de benim. Çıkmayan sonuçlar, yapılan kayıt hataları, yaşanan birçok sıkıntı için telefonum 24 saat hiç susmaz. Sosyal medyalarımdan bile bana ulaşan her bireye dönmeye, cevaplamaya çabalıyorum.

Sorarım size böyle gergin, riskli ve yoğun bir çalışma ortamında kim 6 ay tek bir gün izin yapmadan çalışabilir?

Siz sevgili dostlara bildirmek isterim ki yoğunluğun sebebi ne ben ne de PCR/antijen merkezlerinde çalışan sağlık çalışanlarıdır. Vakaların artmasının sorumlusu da bizler değiliz. Sıcak havanın da. Gelişebilecek her sorunu ben çözebiliyorsam çözüyorum çözemediklerimi ise Bakanlığa bildiriyorum.

Bakanlar kurulunun aldığı her kararı takip edip hem sosyal medyamdan duyuru yaparak hem de merkezlerimde kapılara, duvarlara asarak başvuranların okumasını sağlıyorum. Son değişen kararlarda PCR zorunluluğu ve Antijen test zorunluluğu olanlar meslek grupları/kurumlara göre belirlenmiştir. Defalarca yazdım Fuarlar PCR alanlarıdır. Antijen zorunluluğu olanlar ya Mücahitler Sitesindeki merkezimize ya da Özel labaratuarlara başvurması gerekmektedir.

Başvuran kişiler Antijen zorunluluğu olduğu halde PCR alanlarına gelerek PCR için ısrar etmektedir. Son açıklanan ve bazı kapalı alanlara girmek için PCR/Antijen zorunluluğu kararı da halkımızca yanlış anlaşılmaktadır. Meslek grubunuza göre Antijen yapmanız gerekiyorsa Antijen yapıp bu kapalı alanlara aynı testle girebilirsiniz. “ben otele tatile gideceğim PCR aldıracağım” diye gelenlere Antijen test sonucu ile de girebilirsiniz dediğimizde hakarete ve saldırıya uğramaktayız.

Eğer her talep edene PCR yapmamız gerekiyorsa Bulaşıcı hastalıklar Üst Komitesi ve Bakanlar Kurulu neden kurumlara göre PCR/Antijen ayrımı yapıyor? Bakanlar Kurulu kararlarını uygulamayacaksak niye karar alınsın o zaman.



Sizler için de saatlerce bu sıcak havalarda sırada beklemek oldukça zor biliyorum. Ama bizler de bu kadar az sayı ile giyinik ve 2 maske ile saatlerce nefes almadan çalışmak hiç kolay değil.

Bugün ben ve ekibim hiç hak etmediğimiz halde hiç hoş olmayan sözler işittik. Otele tatile, spor yapmak için spor salonlarına, cafe ve barlara gidecekseniz bu nedenlerle özle labaratuarları kullanınız lütfen. Testler bir hafta geçerlidir. Pazarı beklemeden haftanın 6 günü sabahtan- akşam 17.00 ‘a kadar özel labaratuarlar hizmet vermektedir. Hiçbir test zorunluluğu olmayan bireyler de özel labaratuardan antijen test yapabilirler. Lütfen PCR alanlarında kuyruklara girmeyiniz.

Ben enerjimin son damlarını da bugün kaybettim. Bildirmek isterim ki ben işten, yoğunluktan ve çok çalışmaktan asla tükenmiyorum. Ancak hakaret ve saldırıyı hak etmediğimizi düşünmekteyim. Lütfen biraz empati.

Sisteme kızıp bizi dövmeyin lütfen. Ben de en az sizin kadar yeterli sayıda personelle daha keyifle çalışmayı hızlıca işleminizi yapıp testinizi yapmayı arzulamaktayım. Ben ve tüm ekibim de sizler dışarda kuyruklarda beklerken üzülüyor ve endişeleniyoruz. Zaman zaman bir personelim dışarıya çıkıp yaşlı ve hastaları alıp öne çekiyor. Bazen bize bildirilen hastalar için arabada da testlerini yapıyoruz. Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Lütfen sizler de bizlere biraz daha anlayışlı olunuz.

Şimdi ben günün geriye kalan saatlerinde dinlenip yarın yine işimin başında olacağım. Yeni bir hafta olacak. Lütfen maskelerinizi indirmeyiniz. Sosyal mesafe ve hijyeninize dikkat ediniz. Ve lütfen hala aşı olmadıysanız olunuz.

Bugün 3 merkezimde bize destek olan Polis memurlarına anlayışları ve yardımları için çok teşekkür ederim.

Sizlere de teşekkür ederim."