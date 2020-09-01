‘Hemen Kazan’ ikinci 100 Bini verdi

2 TL’ye satılan Kazı Kazan ‘Hemen Kazan’ şans oyunu ikinci büyük ikramiyesini bugün kazandırdı. Lefkoşa bölgesi sakinlerinden Hüseyin Varoğlu isimli vatandaşımıza çıkan 100 Bin TL’lik büyük ikramiye bugün daireden teslim alındı. İkramiye teslimi sırasında konuşan Piyangolar Birimi Osman Yıldızev, kazanana sağlıklı günlerde kullanması tememnisinde bulanarak tebrik etti.

900 Bin TL’lik çekiliş 8 Eylül’de