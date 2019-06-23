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Hem piknik hem temizlik yaptılar

Hem piknik hem temizlik yaptılar

23 Haziran 2019 Pazar 06:58
Hem piknik hem temizlik yaptılar

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ) Doğa ve Çevre Kulübü ile Akdeniz Öğrenci Birliği, ortak etkinlikle Boğaz Piknik Alanı’nı temizledi.

Kulüpten verilen bilgiye göre, dün iki kuruluşun temsilcileri dün öğle saatlerinde Boğaz Piknik Alanı’nda buluştu.

Mangal başındaki yemeğin ardından yaklaşık 90 kg çöp toplandı.

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Doğa ve Çevre Kulübü Başkanı Abdurrahman Arıkan bu tür organizasyonları sürekli olarak gerçekleştirdiklerini ve yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

Arıkan, yararlı bir etkinlik yapmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da halkın bilinçsizliğinin doğaya verdiği zararı görerek üzüldüklerini belirtti.

Çevre kirliliğine karşı caydırıcı ceza ve eğitimin önemine işaret eden Abdurrahman Arıkan, etkinliği gelenekselleştirmeyi düşündüklerini, yılın farklı dönemlerinde farklı noktalarda aralarına katılacak diğer doğa dostlarıyla kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Son Güncelleme: 23.06.2019 10:04
Anahtar Kelimeler:
Boğaz Piknik AlanıKısbü
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