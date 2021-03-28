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Hellim’in AB’de coğrafi tescili

Ziraat Mühendisleri Odası hellim tescilinin Kıbrıs’ın coğrafi bütünlük olarak gözetilmesi yönünde hayati önem taşıdığına işaret etti

28 Mart 2021 Pazar 11:45
Hellim’in AB’de coğrafi tescili
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KTMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, AB resmi organı Yapısal Reform Destek Birimi’nin hellim konusunda bugün yapacağı oturumda, tarihi sorumluluğunu gözeterek “olumlu yönde” ve tescil kararını almasını beklediğini bildirdi.

Oda Başkanı Erkut Uluçam, kararda her türden “ikincil gerekçenin” dışında durarak, Hellim/Helloumi’yi coğrafi işaret (PDO) ile tescil etmesinin, Kıbrıs’ın bir coğrafi bütünlük olarak gözetilmesi yönünde hayati bir adım olacağını ve bunun unutulmamasını dilediklerini açıkladı.

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Uluçam, yaptığı yazılı açıklamada, AB’yi var eden Robert Schumann İlkeleri ve Roma Anlaşması’nın birleştirmeyi ve içselleştirmeyi hedef aldığına işaret ederek, hellim için alınacak tescil kararının, Schumann İlkelerinin ve anlaşma ruhunun bir kez daha yaşanacağı bir olay olacağına ilişkin inancı taşıdıklarını kaydetti.

Uluçam, AB Yapısal Reform Destek Birimi’ne seslenerek, “Kıbrıs Türk kesiminin bu alandaki yetkili en büyük meslek kuruluşu olarak, size hayati sorumluluğunuzu hatırlatıyor ve gereği olan coğrafi işaret tescili (PDO) yönünde karar almaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 28.03.2021 11:50
Anahtar Kelimeler:
HallumiHellimGüney KıbrısKktc
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