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Hellim ve yoğurtlarda bitkisel yağ ile jelatin yok

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), hellim ve yoğurtlarda yapılan analizlerde, bitkisel yağ ve jelatin maddesine rastlanmadığını açıkladı.

Hellim ve yoğurtlarda bitkisel yağ ile jelatin yok

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), hellim ve yoğurtlarda yapılan analizlerde, bitkisel yağ ve jelatin maddesine rastlanmadığını açıkladı.

04 Mart 2020 Çarşamba 09:37
Hellim ve yoğurtlarda bitkisel yağ ile jelatin yok
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KTSO Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Kemal Öztürk, yerli süt ürünlerinde tağşiş denetimleriyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Oda olarak, yoğurt ve hellim imalatı için ayrılan çiğ sütün yüzde 80’den fazlasını kullanan imalatçılara ait yoğurt ve hellim numune alıp bitkisel yağ ve jelatin analizi için 4 Şubat’ta Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş Türkiye Cumhuriyeti Yeditepe Üniversitesi AR-GE ve Analiz Merkez Laboratuvarları’na gönderdiklerini belirtti.

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Laboratuvar sonuçlarına göre hiçbir örnekte bitkisel yağ ve/veya jelatin bulgusuna rastlanmadığını kaydeden Öztürk, “Sonuç olarak tarafsız, bağımsız ve akredite laboratuvar sonuçlarına göre ülkemizde üretilen süt ürünlerimizde tağşiş olmadığı gözlemlenmektedir” dedi. 

Öztürk, KTSO olarak, gıda güvenliğinin sağlanması konusunda toplumsal bir görevleri olduğunu, 
gıda sektöründe taklit ve tağşiş konusunda yapacakları rutin piyasa denetimlerini kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

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Son Güncelleme: 04.03.2020 12:54
Anahtar Kelimeler:
Hellim Yoğurt AnalizKtsoTağşiş Denetimi
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