Helal sana butik 392

HELAL SANA BUTİK 392

Ergün YAHAT

Gazimağusa'da bulunan ve bazı kişilere emsal teşkil edecek bir olayı eski tecrübeli sendika başkanlarından Mehmet Özkardaş fotoğraflayıp sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o paylaşım:

İyiki böyle güzel insanlar var. Magusa'da bu iş yerine kazak ve pantolon almaya gitmiştim. Yağmur yağıyor ve hava çok soğuk... Bu köpecik işyerinin kapısında titreyerek bekliyordu. İşleri sahibi veya çalışanı kimse o güzel insan hemen kapıyı açtı , yere bir yün hırka serdi.köpecik hemen hırkanın üzerine kıvrılıp yattı. O güzel insan köpeğe yemek yedirdikten sonra da köpecik böyle derin bir uykuya daldı. Teşekkürler Butik 392 ve duyarlı güzel insanlara. İyi ki sizler gibi güzel yürekli insanlar var.