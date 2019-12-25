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Helal olsun İsmet Ezel

İsmet İnönü'nün ölüm yıldönümü..

Helal olsun İsmet Ezel

İsmet İnönü'nün ölüm yıldönümü..

25 Aralık 2019 Çarşamba 21:06
Helal olsun İsmet Ezel

Ergün YAHAT

Mustafa İsmet İnönü, Osmanlı döneminde albay, Cumhuriyet döneminde orgeneral ve eski Genelkurmay Başkanı olan, cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye'nin ilk Başbakanı, ikinci Cumhurbaşkanı, İstiklal Madalyası sahibi asker ve siyasetçi.

Doğum tarihi: 24 Eylül 1884, İzmir, Türkiye

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Ölüm tarihi ve yeri: 25 Aralık 1973, Ankara, Türkiye

Hizmet yılları: 1893-1927

Defin tarihi ve yeri: 28 Aralık 1973, Anıtkabir, Ankara, Türkiye

Hükümeti: 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 26., 27. ve 28. Hükümetleri ve Kıbrıs’ta Gazimağusa'da adına verilen İsmet inönü bulvarı üzerine büstü dikildi..Bugün ölüm yıldönümü idi fakat başta devlet olmak üzere hiçbir kurum kuruluş ölüm yıldönümünde gidip çelenk koymuyor.Ülkemizin önemli gazetecisi İsmet Ezel, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan İsmet İnönü Heykeli'ne çelenk bıraktı, isim babasını andı.

İsmet Ezel’in babası Reşat Ezel o kadar çok İnönü hayranıydı ki oğluna 3 İsmet 'in adını verdi.. Yenge, İsmet Celal Ezel, Dr.İsmet Berkay ve İsmet İnönü diyerek Kaymakamlığa çağrıda bulunarak listeye almasını istedi.İsmet Ezel’in bu harekatı sosyal medyada büyük takdir topladı.

Anahtar Kelimeler:
İsmet EzelIsmet Inönü ölüm Yıldönümü
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