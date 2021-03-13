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Hekimler Sendikası, Tıp Bayramı’nda sağlıktaki eksikliklere vurgu yaptı

13 Mart 2021 Cumartesi 14:00
Hekimler Sendikası, Tıp Bayramı’nda sağlıktaki eksikliklere vurgu yaptı
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Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Ahmet Varış, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla açıklama yaparak, Kuzey Kıbrıs’ta sağlık alanında yaşanan eksikliklere dikkati çekti.
Hekimliğin en temel ilkesinin insana hizmet olduğunu anımsatan Varış, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın kurulduğu günden beridir din, dil, ırk, cinsiyet, mezhep, cinsel yönelim, politik düşünce ve sosyoekonomik durum ayrımı gözetilmeksizin herkesin, güvenli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti alması için çalışmayı görev edindiğini kaydetti.
Yaşanan pandemi sürecinde artan ekonomik krizle birlikte eşit, ücretsiz ve nitelikli kamusal sağlık hizmetinin öneminin ortaya çıktığını anlatan Varış, “Buna karşın bürokratik yapının hantallığından dolayı kamu sağlık merkezlerimizin insan iş gücü ve fiziki alt yapı eksiklikleri yıllardır olması gereken şekilde giderilememiştir. Ülkemizde sağlığın kalesi olan kamu sağlık merkezlerimizdeki eksikliklerin ivedi bir şekilde giderilmemesi halinde sağlık hizmetlerinin daha fazla aksayabileceği bilinmelidir” dedi.

“VAR OLAN HEKİM KADROLARI BİLE AÇILMIYOR”
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi teşkilat yasalarının on yıllardır güncellenmemiş olmasını eleştiren Varış, “var olan hekim kadroları bile beş yıldır açılmadı” dedi. 
“Gelen geçen hükümetler hekimleri sözleşmeli, mecburi hizmetçi, uzamış mecburi hizmetçi, hizmet alımı gibi farklı kategorilerde iş güvencesiz çalıştırmayı alışkanlık haline getirmiştir. Bu durum kabul edilebilir değildir” diyen Varış, hekimlik mesleğinin güvencesiz sürdürülen, siyasilerin iki dudağı arasına sıkışan bir meslek olamayacağını vurguladı.

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Varış, Sınav Tüzüğü’nün Bakanlar Kurulu tarafından geçirilerek tüm ilk atama ve yükselme kadroları için münhal ilan edilmesi ve sağlıkla ilgili tüm yasaların revize edilmesi gerektiğini belirtti.

EK MESAİLER ÜZERİNDEN SİYASET YAPILMAKTADIR”
Açıklamasında ‘ek mesai’ konusuna da değinen Varış şunları kaydetti:
“Hükümet edenler her dönemde sağlık çalışanlarına ödenen ek mesailer üzerinden siyaset yapmaktadır. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, sağlıkta ek mesai olarak nitelendirilen ‘nöbet tutmak’ sağlık çalışanlarının gönüllülük esasına göre yaptığı bir iş değil, sağlık hizmetlerinin 24 saat boyunca kesintisiz sürdürülmesi için verilen elzem bir hizmettir. Nöbet kavramı yasal mevzuatta yerini almalı, pek çok hayatın kurtarıldığı ve acil tıbbi müdahalelerin yapıldığı bu görev ek mesai tartışmalarının dışına çıkarılmalıdır.”
Kovid-19 pandemisiyle mücadelede başarı sağlanabilmesi için tüm uygulamaların şeffaf bir zeminde ve bilimsel doğrular gözetilerek yapılması gerektiğinin önemine vurgu yapan Varış, “Kovid-19 dışı hastaların tedavilerinde aksaklıklar yaşanmadan,  bu ilkeler doğrultusunda yapılacak uygulamalara her türlü katkıyı koymaya devam edeceğimizi bir kez daha bildiririz” dedi.
Varış, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu adına tüm hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak, mesleğin hekimlik onuruna yaraşır güzel günlerde icra edilebilmesini diledi.
 

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Son Güncelleme: 13.03.2021 15:11
Anahtar Kelimeler:
Tıp BayramıHekimler Sendikası
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