Hedef Kıbrıslı işadamları değildir

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yasadışı Bet şirketi patronu suçlamasıyla tutuklanan zanlı Bulut Akacan'ın sahibi olduğu medya organlarında çalışanların ısrarla konuyu Kıbrıslı işadamına linç operasyonu gibi tehlikeli bir noktaya çekmesi neticesinde KIBRIS MANŞET muhabirleri konuyla ilgili araştırma yaptı ve ilgili devlet kurumlarından bilgileri aldılar.

KIBRIS MANŞET haber merkezinin elde ettiği bilgilere göre KKTC'de yasal lisanslı 5 adet Bet şirketi var.

1 - The Colony Hoteli de bünyesinde bulunduran Kıbrıslı bir aileye ait Bet şirketi ki bu şirketin hem fiziki binalara sahip bet ofisleri hem de online bet ofisleri mevcuttur.

2 - Lord's Palace Oteli de bünyesinde bulunduran Kıbrıslı bir aileye ait Hitit Bet isimli şirket ki yine bu şirketin de hem fiziki binalara sahip bet ofisleri hem de online bet ofisleri mevcuttur.

3 - Ülkemizde çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Kıbrıslı bir aile şirketi olan Nicosia Betting isimli şirket. Bu şirket de yine hem fiziki binalarda hem de online olarak bet işiyle iştigal etmektedir.

4 - Gazimağusa bölgesinde çeşitli yatırımları olan Kıbrıslı bir aileye ait World Star Betting şirketi de hem fiziki binalarda hem de online bet işi ile yasal izinli olarak iştigal etmektedir.

5 - Les Ambassador's Otel ile birlikte çok çeşitli sektörlerde yatırımları bulunan yine Kıbrıslı bir aileye ait Larsen Teknoloji şirketine ait yasal izinli Bet şirketi. Bu şirket yasal hakkı olmasına rağmen ülke içinde fiziki binalara sahip bet ofislerini açmayı tercih etmemiş ve sadece online bet işiyle iştigal etmektedir.

SUÇU ÖRTBAS İÇİN TEHLİKELİ OYUN

Ülkemizde yasalar ve kanunlar önünde herkesin eşit olması gerektiğini Bulut Akacan olayında unutuluyor. Hatta medyada kalemi güçlü olan gazeteciler tarafından. Kimsenin de kendini yasaların üstünde görmemesi gerektiği , yasadışı iş yapan Bulut Akacan ve her kim olursa olsun hesabının sorulması gerektiğini de ayni kalemler ne yazık ki unutuyor . Veya unutmuş gibi yapıp tehlikeli bir oyun oynamaya çalışıyorlar. Kıbrıslı olduğu için bunların Bulut Akacan'ın başına geldiği ve getirildiği algısı yaratılmaya çalışıyorlar. Yasadışı iş yapan kim olursa olsun ceza alacağı zaman da ülkede Kıbrıslı - Türkiyeli işadamı ayrımı yaparak suçluyu mağdur statüsüne taşımamak da gazeteci gibi gazetecilerin de görevi olmalıdır.