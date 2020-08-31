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“Hedef federal çözüm, zemin özne olmak”

CTP’den 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı: “Hedef federal çözüm, zemin özne olmak”

31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:10
“Hedef federal çözüm, zemin özne olmak”
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          “Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü bölgedeki bütün ilişkileri zehirleyen temel unsurdur. Doğu Akdeniz gerginliği bölge ülkelerine ve halklarına ancak zarar verir.”

•          “Aklın yolu işbirliğidir, uzlaşıdır, barıştır. CTP bu yolda yürümeye devam edecektir.”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ‘Kıbrıslı Türklerin siyasi eşit ve özne olacağı federal çözüm’ hedefiyle barış mücadelesinin devam ettiğini bildirdi.

CTP’den 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yayımlanan mesajda, Doğu Akdeniz’de giderek gerginleşen ortamın bölge ülkelerine ve halklarına zarardan başka hiçbir şey getirmeyeceğine dikkat çekildi.

“Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü bölgedeki bütün ilişkileri zehirleyen temel unsurdur” denilen CTP MYK açıklamasında, Doğu Akdeniz’in doğal kaynakların adil bölüşüleceği, işbirliğinin en güzel örneklerinden birinin verilebileceği bir anlayışla ele alınması gereği üzerinde duruldu.

CTP MYK açıklamasında dünyanın birçok yerinde olduğu gibi bölgemizde ve adamızda da çatışmalı sorunlara uluslararası hukuk ve barış düşüncesi temelinde çözümler üretilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Açıklamada 50 yaşına giren CTP’nin gerek dünyada, gerekse Kıbrıs’ta barış için uzun soluklu yoluna devam ettiğine, bu amaçla toplumlar arası yakınlaşmaya, güven yaratıcı önlemlere ve bütünlüklü federal çözüme doğru adımları sıklaştıracağına vurgu yapıldı.

Açıklamada, CTP Tüzüğü’nün 2’nci maddesine göre partinin “İki toplumlu, iki bölgeli, toplumların siyasi eşitliğine dayalı, bağımsız, toprağı bütün, AB üye ülkesi olarak militarizmin etkisinden ve üslerden arınmış, sosyal Avrupa değerlerinin geçerli olduğu Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması ve yaşaması yönünde uğraş verdiği”ne işaret edildi.

CTP MYK açıklamasında, yaşanmakta olan pandemi sürecinin de Kıbrıs’ta bütünlüklü bir çözümün ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğuna dikkat çekildi, “Aklın yolu işbirliğidir, uzlaşıdır, barıştır” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
1 Eylül Dünya Barış Günü
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