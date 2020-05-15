Hazine-sen, Gerekli Testler Yapılıp Önlemler Alınıncaya Kadar Görev Kabul Etmeyeceklerini Duyurdu

Lefkoşa, 15 Mayıs 20 (.): Hazine Çalışanları Sendikası, Hazine ve Muhasebe Dairesi, Bütçe Dairesi, Merkezi İhale Komisyonu ve Maliye Bakanlığı Bilgisayar Bölümü’nde gerekli testler yapılıncaya ve dairelerde gerekli tüm önlemler alınıncaya kadar vatandaşların ve çalışanların sağlığı açısından görev kabul etmeyeceğini, gerekli olması halinde tüm ödemeleri durduracaklarını duyurdu.

Hazine-Sen yaptığı yazılı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından yeterli izleme süreci beklenmeden, Covid19 tehlikesinin tam anlamıyla ortadan kalkmadığı bir ortamda, yoğun şekilde vatandaşla temas halinde olan dairelerde test yapılmadan ve gerekli önlemler alınmadan tam kadro ile mesai yapılmasının doğru olmadığı kanaatinde olduklarını açıkladı.

Açıklamada, tüm çalışanlara Covid19 testi yapılması gerektiğini, dairelere girişlerin kısıtlanması, ateş kontrolü yapılarak giriş yapanların kayıtlarının alınması, ellerin dezenfekte edilerek, maskesiz girişe izin verilmemesi gerektiğini duyurdu.

Daire’de sosyal mesafe kurallarının uygulanması gerektiğini, iş takibi yapılması ve dışardan gelen kişilerin çalışma odalarına girişlerinin yasaklanması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, “Giriş kapıları, vezne ve arşiv başta olmak üzere dezenfektan standları ve teması ortadan kaldıracak siperlikler kurulmalıdır.Tüm odalara gerekli dezenfektan ilaçları verilmeli ve tüm çalışanların günlük ihtiyacını karşılayacak şekilde en az günde iki adet olmak üzere maske dağıtımı yapılmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Hazine ve Muhasebe Dairesi, Bütçe Dairesi, Merkezi İhale Komisyonu ve Maliye Bakanlığı çalışanlarının dünyayı saran Covid19 küresel pandemisinin ülkede sirayet ettiği zamandan bugüne kamu maliyesini işler şekilde tutmak amacı ile büyük özveriyle çalışmaya devam ettiğini, Kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığı 16 Mart tarihinden itibaren dönüşümlü olarak görev yerlerini boş bırakmadıklarını ve gerekli hallerde evden çalışma esasına göre çalışmaya devam ettikleri vurgulandı.

Bu bağlamda maaşlarından büyük ölçüde kesinti yapılmasına rağmen tüm imkanlarını zorlayarak, bu olağanüstü zamanda canını dişine takan, hiçbir özveriden kaçınmadan çalışmaya devam eden başta üyeleri olmak üzere sağlık çalışanlarına ve tüm kamu görevlilerine teşekkür edilen açıklamada, iki aylık sürenin ardından ülkede yapılan Covid 19 testlerinde pozitif vakaya rastlanmayarak normalleşme sürecinin adımları atılmaya başlandığını anımsatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlar Kurulu Kararları ile kapalı olan özel işyerleri test yapılması şartı ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kurallar çerçevesinde açılmaktadır. İki aylık süreçte yeterli dezenfektan ve maske sağlanmadan risk altında dönüşümlü olarak görev yapan Hazine ve Muhasebe Dairesi, Bütçe Dairesi, Merkezi İhale Komisyonu ve Maliye Bakanlığı Bilgisayar Bölümü çalışanlarına hiçbir test yapılmamıştır.

Maliye Bakanlığının yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmesi amacıyla yeterli önlemler alınmamasına rağmen her türlü riski alarak çalışan üyelerimize Bakanlık tarafından gerekli değerin verilmediğini gözlemlemekteyiz. Basın açıklamalarında çalışan dairelerin adı bile söylenmezken sadece maliye çalışanları olarak geçiştirilmesi bizim göstermiş olduğumuz fedakarlığın karşılığı olmamalıdır.”

“TOPLU TAŞIMA YASAKLARI KALKMADAN ÇALIŞMA YERLERİNDE OLMALARINI EMRETME İNSAFSIZLIK”

Covid19 krizini bahane ederek maaşlarından üç ay kesinti yapılan kamu çalışanlarının 15 Mayıs tarihinden itibaren normal çalışma düzenine geçeceğinin açıklandığını, ancak maaşından büyük ölçüde kesinti yapılan, cebinde parası olmayan çalışanların, toplu taşıma yasakları kalkmadan çalışma yerlerinde olmalarını emretmenin insafsızlık olduğu vurgulandı.

Kamu çalışanlarının maaşlarından yapılan üç aylık kesintinin çalışanlara derhal iade edilmesi gerektiğine de dikkat çekilen açıklamada, “Plansız bir şekilde, alelacele ve sağlık kurallarını hiçe sayarak yönetilmeye çalışılan normalleşme süreci sonucunda oluşacak her türlü olumsuz sonuçtan Hükümet sorumlu olacaktır.

Hazine ve Muhasebe Dairesi, Bütçe Dairesi, Merkezi İhale Komisyonu ve Maliye Bakanlığı Bilgisayar Bölümü’nde gerekli testler yapılıncaya ve dairelerde gerekli tüm önlemler alınıncaya kadar vatandaşların ve çalışanların sağlığı açısından görev kabul etmeyeceğimizi, gerekli olması halinde tüm ödemeleri durduracağımızı ve her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşırız” ifadelerine yer verildi.

(TUĞ/ŞEB)