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HAZİNE-SEN hükümetten tedbir almasını istedi

Hazine Çalışanları Sendikası (Hazine-Sen) ülkenin her yerinde kaynağı bilinmeyen Covid19 bulaşmalarının sayısının katlanarak artmaya devam ettiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın ülke genelinde pandeminin kontrolünü yitirdiğini savundu ve hastaneler ve karantina otellerinin kapasitelerinin kısa bir sürede tamamen dolduğunu belirtti.

10 Eylül 2020 Perşembe 14:42
HAZİNE-SEN hükümetten tedbir almasını istedi
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Hazine Çalışanları Sendikası (HAZİNE-SEN) ülkenin her yerinde kaynağı bilinmeyen Covid19 bulaşmalarının sayısının katlanarak artmaya devam ettiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın ülke genelinde pandeminin kontrolünü yitirdiğini savundu ve hastaneler ve karantina otellerinin kapasitelerinin kısa bir sürede tamamen dolduğunu belirtti.

“HÜKÜMET BUGÜN YAŞANANLARIN TEK SORUMLUSU”

Hazine-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, aradan geçen altı aya rağmen Pandemi Hastanesi yapmayan, sağlık çalışanlarının tüm uyarılarına rağmen zamanında gerekli önlemleri almayan, yeterli hastane kapasitesi olmamasına rağmen karantina şartlarını sağlamadan ülkeye girişlere izin veren, evde, otelde izole olma şartına uymayanları kontrol etmeyen, yasaklara uyulup uyulmadığını denetlemeyen UBP-HP hükümetinin bugün yaşananların tek sorumlusu olduğu savunuldu.

Bulaşma hızının artık çok yüksek olduğu ve iş yerlerinde kalabalık ortamlarda çalışmak zorunda olan tüm çalışanlar için tehlikenin gün geçtikçe arttığı kaydedilen açıklamada, salgın kontrol altına alınıncaya kadar kamu-özel gözetmeksizin tüm işyerleri için ilave tedbirler alınması ve yoğunluğu azaltmak için rotasyon usulü çalışmaya geçilmesi gerektiği kaydedildi.

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Hazine-Sen açıklamasında şunlara yer verildi:

“Hükümet yanlış kararlar sonucu neden olduğu ikinci dalga salgını kontrol altına almak için zaman kaybetmeksizin yasalar gereği salgın yönetimini Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kuruluna bırakmalıdır.

Yaşanan zor süreçte CoVid-19 salgınının yeniden kontrol altına alınabilmesi, yöneticilerin atacağı doğru adımlar kadar halkın iş birliği içinde kurallara uymasını gerektirmektedir.

Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için, sağduyulu davranarak, “Mesafe - Maske - Hijyen” kurallarına uyarak bir kez daha hep birlikte bu salgını yenebiliriz.

Hazine-Sen olarak hükümetin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulunun kararları doğrultusunda tedbirler alınması gerektiği düşüncesindeyiz. Yoksa bu çember daraldıkça sizi bu virüsten ne koltuklarınız ne de dokunulmazlığınız koruyacaktır.”

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Son Güncelleme: 10.09.2020 15:01
Anahtar Kelimeler:
Hazine Çalışanları Sendikası
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