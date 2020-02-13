Hazine Sen, hükümeti asgari ücret konusunda verdiği kararı yeniden gözden geçirmeye davet etti

Hazine Çalışanları Sendikası (Hazine-Sen) Başkanı Sezai Emre yaptığı yazılı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından saptanan yeni asgari ücretin günün hayat koşullarıyla bağdaşmadığını belirterek, 3 bin 600 TL’nin, asgari ücretle çalışan emekçilerin açlık ve yoksulluk içinde yaşamasına neden olacağını kaydetti.
“ÖZEL SEKTÖRDE SENDİKALAŞMA ZORUNLU HALE GELMELİ”
Çalışanların sivil örgütlenmesi bağlamında sendikalaşmanın, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasını, vergilerin doğru ve zamanında toplanmasını sağlayacağını anlatan Emre, “Modern toplumlarda olduğu gibi sendikalaşma çalışanlara fayda sağlamak yanında ülke ekonomisine de katkılar sağlayacaktır. Kaliteli sendikalaşmanın özel sektöre de yaygınlaşmasından kaçınmak, çalışanların ve ülkemizin çıkarlarına ters düşmektedir” görüşünü belirtti.