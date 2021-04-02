Hazine-sen'den hayat pahalılığının durdurulması nedeniyle yapılacak sendikal hareketlere destek

Hazine-Sen’den, hayat pahalılığının 4 ay durdurulması ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Hükümetin yaptığı yanlıştan biran evvel dönmesini talep eder her türlü sendikal mücadelenin içinde olacağımızı bildiririz” denildi.

Hükümetin herhangi bir “ekonomik plan, program, önlem veya tasarrufu” bulunmadığı savunulan açıklamada, “Kamu görevlileri UBP-DP-YDP azınlık hükümeti tarafında yoksullaştırılmaktadır.

Hükümet toplumdan kopuk bir siyasetle, halkın her geçen gün fakirleştirilmesini ve yoksullaşmasını sağlayarak halka ihanet etmektedir” denildi.



