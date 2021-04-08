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Hazine-sen'den açıklama

Hazine-sen yazılı açıklama yaptı..

08 Nisan 2021 Perşembe 10:23
Hazine-sen'den açıklama
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Hazine-sen'in açıklaması şu şekilde:

"Pandemiyi bahane ederek ve bunu fırsat bilerek kamu çalışanlarının haklarını ellerinden almaya çalışan UBP-DP-YDP hükümetine ARTIK YETER diyoruz.

Bizim elimiz taşın altında ezilirken sizler işin kolayına seçtiniz ve elinizi bizim cebimize attınız. Her gün her şeye zam yapılırken bizler marketlere gidemez olduk. Emekçileri yoksullaştırdınız.

Bizler 2020 yılında dört aylık Hayat Pahalılığı ödeneğimizi almadık. Haziran 2020’den bu yana oluşan 10.65 hayat pahalılığını Ocak 2021’den bu yana, üç ay boyunca almadan özel sektör çalışanlarına gereken katkıyı yaptık. Artık sıra devlet kadar zengin olan ve bu topraklarda servetlerine servet katan SERMAYE kesimindedir.

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Tasarruf yapmak için kendi izaz ikramlarınızı durduracak mısınız?

Ülkemize ve Kıbrıs Sorunu’na hiçbir katkısı olmayan temsilciliklere para aktarmayı durduracak mısınız?

Kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alabilmek için harekete geçecek misiniz?

HAZİNE-SEN olarak haklarımıza sahip çıkmak ve Hak – Hukuk - Adalet için 8 Nisan Perşembe (Bugün) Cumhuriyet Meclisi önünde yerimizi alacağız."

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Anahtar Kelimeler:
HazinesenGenel GrevHayat Pahalılığının Dondurulması
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