Hayvanvancılardan Tarım Bakanlığı'na eleştiri

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Tarım Bakanlığı’nın hata yaptığını, küçükbaş hayvan üreticisine Haziran 2018’in değil Aralık 2018’in beyanlarıyla ilgili Doğrudan Gelir Desteği ödediğini savundu.

Bakanlığın, ödemenin hangi döneme ait olduğunu belirtmediğini, sadece miktarı açıkladığını öne süren Naimoğulları, olanları “ciddiyetsizlik”, “beceriksizlik”, “üreticinin parasına el koyma”, “üreticiyle dalga geçme” ve “üreticiyi kandırma” olarak niteledi.

Tarım Bakanlığı’nı konuyla ilgili açıklama yapmaya çağıran Naimoğulları, “Bu bir suçtur bunun peşini asla bırakmayız” dedi.

Naimoğulları, yazılı açıklamasında, “Bakanlık 2018 yılı Haziran beyanını ödemesi gerekirken 2018 Aralık ayı beyanını 27 Şubat tarihinde ödedi. Bu yanlış gizlendi, hiçbir şekilde hayvancıyla paylaşılmadı” görüşünü savundu.

Mustafa Naimoğulları, açıklamasında bazı rakamlar da paylaşarak Tarım Bakanlığı’na şu soruları yöneltti:

“2018 Haziran beyanındaki hayvan sayısı 246 bin iken siz 21 bin hayvan sayısı daha az olacak şekilde 225 bin hayvanın ödemesini yaptınız. Yani 1 milyon 190 bin TL daha az ödeme yaptınız. 2019 yılı hayvan başı desteğinin ne kadar olacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadan nasıl oluyor da 2018 yılı hayvan başı destek rakamlarına göre 2019 yılı 1 inci ödemesini yaparsınız? Bir önceki alacağı ödemeden neye göre bir sonrakini ödüyorsunuz? Bu ödemeden dolayı oluşacak sıkıntılar ve hayvancının mağduriyetlerini kim karşılayacak? Haziran beyanında hayvanı olup Aralık beyanına kadar hayvanlarını satmış olan hayvancımızın mağduriyetleri ne olacak? Hükümet ve Maliye Bakanlığı üreticilerin alacaklarına el koymaya mı karar verdi? 2018 yılı Haziran beyanındaki hayvan sayısı 246 bindir. Bunun karşılığı olan rakam 12 milyon 300 TL’dir. Hayvancının alacağı olan ve ödenmeyen bu beyanın karşılığı ne zaman ödenecek?”