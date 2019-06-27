banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95573
ALTIN
261.539
DOLAR
5.7720
STERLİN
7.3220
EURO
6.5609
İki kardeş 36 ay hapis yatacak
İKİ KARDEŞ 36 AY HAPİS...
Cezaevine gönderildiler
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Silahlı kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak
SİLAHLI KAVGA ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
KAÇAKLAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI
banner307
Flaş Haber
Eşkiyalığa geçit yok!
Kapat

Hayvansal Yan Ürünlerin Bertarafı İle  güngör Düzenli Depolama Alanı Projeleri Birleştirildi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI ARASINDA  İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Hayvansal Yan Ürünlerin Bertarafı İle  güngör Düzenli Depolama Alanı Projeleri Birleştirildi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI ARASINDA  İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

27 Haziran 2019 Perşembe 15:44
Hayvansal Yan Ürünlerin Bertarafı İle  güngör Düzenli Depolama Alanı Projeleri Birleştirildi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI ARASINDA  İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Lefkoşa, 27 Haziran 19 : İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının, Avrupa Birliği (AB) mali yardımı kapsamında yapılacak olan Hayvansal Yan Ürünlerin Bertarafı Projesi ile Güngör Düzenli Depolama Alanı Projesi’nin birleştirilerek birlikte yürütülmesi konusunda mutabakata vardığı bildirildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının yürüttüğü Hayvansal Yan Ürünlerin Bertarafı ve İçişleri Bakanlığının Güngör Katı Atık Düzenli Depolama Alanı 2. Hücre Yapımı projelerinin birbiriyle eşgüdüm içerisinde ve entegre olarak yürütülmesi kararlaştırıldı.

banner317
AB Koordinasyon Merkezi yetkilileri, Veteriner Dairesi ve Çevre Dairesi Müdürlerinin de katıldığı toplantı sonunda İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz iki projenin eşgüdümlü ve entegre bir yapıya kavuşması amacıyla iş birliği protokolüne imza attı.

İmzalanan iş birliği protokolü ile ortaya çıkacak, bütünleşmiş proje kapsamında hayat bulacak olan yeni tesis; çevre dostu ve kendi enerjisini üretecek bir sisteme sahip olacak. 

Tesisin çalışması için ihtiyaç duyulan enerji ise atıklardan elde edilecek. Tesisin çevre dostu oluşu yanı sıra ortaya çıkacak fazla enerjinin ise tasarruf maksatlarıyla Kıb-Tek ile paylaşılması hedefleniyor.

(RU/YIL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UKÜ’lü Akademisyen Prof. Dr. Bağırov’un tasarladığı logolar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı dairelerin kurumsal yapısında kullanılmak üzere seçildi
UKÜ’lü Akademisyen Prof. Dr. Bağırov’un tasarladığı logolar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı dairelerin kurumsal yapısında kullanılmak üzere seçildi
GAÜ akademisyeni ‘Kentsizleşmeye’ dikkat çekti
GAÜ akademisyeni ‘Kentsizleşmeye’ dikkat çekti
Yedi yıldızlı yaşam için geri sayım başladı
Yedi yıldızlı yaşam için geri sayım başladı
Tarım Bakanı Oğuz, balıkçılıkta kooperatifleşmenin önemini vurguladı
Tarım Bakanı Oğuz, balıkçılıkta kooperatifleşmenin önemini vurguladı
İki kardeş 36 ay hapis yatacak
İki kardeş 36 ay hapis yatacak
Başbakan Tatar, Tabipler Birliği’ni kabul etti
Başbakan Tatar, Tabipler Birliği’ni kabul etti
DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri TÜBİTAK yarışmasında 2. oldu
DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri TÜBİTAK yarışmasında 2. oldu
DAÜ-KOOP yeni binası hizmete girdi
DAÜ-KOOP yeni binası hizmete girdi
Tatar: “Hedef KKTC ekonomisini geliştirmek”
Tatar: “Hedef KKTC ekonomisini geliştirmek”
KIB-TEK’te devir teslim derçekleşti
KIB-TEK’te devir teslim derçekleşti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim