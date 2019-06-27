Hayvansal Yan Ürünlerin Bertarafı İle  güngör Düzenli Depolama Alanı Projeleri Birleştirildi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Lefkoşa, 27 Haziran 19 : İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının, Avrupa Birliği (AB) mali yardımı kapsamında yapılacak olan Hayvansal Yan Ürünlerin Bertarafı Projesi ile Güngör Düzenli Depolama Alanı Projesi’nin birleştirilerek birlikte yürütülmesi konusunda mutabakata vardığı bildirildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının yürüttüğü Hayvansal Yan Ürünlerin Bertarafı ve İçişleri Bakanlığının Güngör Katı Atık Düzenli Depolama Alanı 2. Hücre Yapımı projelerinin birbiriyle eşgüdüm içerisinde ve entegre olarak yürütülmesi kararlaştırıldı.

AB Koordinasyon Merkezi yetkilileri, Veteriner Dairesi ve Çevre Dairesi Müdürlerinin de katıldığı toplantı sonunda İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz iki projenin eşgüdümlü ve entegre bir yapıya kavuşması amacıyla iş birliği protokolüne imza attı.

İmzalanan iş birliği protokolü ile ortaya çıkacak, bütünleşmiş proje kapsamında hayat bulacak olan yeni tesis; çevre dostu ve kendi enerjisini üretecek bir sisteme sahip olacak.

Tesisin çalışması için ihtiyaç duyulan enerji ise atıklardan elde edilecek. Tesisin çevre dostu oluşu yanı sıra ortaya çıkacak fazla enerjinin ise tasarruf maksatlarıyla Kıb-Tek ile paylaşılması hedefleniyor.

(RU/YIL)