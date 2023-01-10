banner386
banner414
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hayvancılık Dairesi’nde Üreticilere Duyuru
Hayvancılık Dairesi’nde Üreticilere Duyuru
Demirhan’da süpermarkette hırsızlık
Demirhan’da süpermarkette hırsızlık
Ani ölüm!
Ani ölüm!
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum
Taçoy: Emeklilik yaşını değiştirmek gibi bir düşüncemiz yok
Taçoy: Emeklilik yaşını değiştirmek gibi...
banner404

Hayvancılık Dairesi’nde Üreticilere Duyuru

10 Ocak 2023 Salı 11:21
Hayvancılık Dairesi’nde Üreticilere Duyuru

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi, kendi yemini yapan büyükbaş ve küçükbaş üreticilerin kayıt altına alınabilmesi ve hibe programlarından yararlanabilmesi için 31 Ocak’a kadar Hayvancılık Dairesi merkez ve kaza şubelerine başvurması gerektiğini duyurdu.

Açıklamada, kendi yemini yapan üreticilerin her yıl olduğu gibi Hayvancılık Dairesine başvuru yapmaları gerektiği belirtilerek, başvuruların gerekli belgelerle birlikte Hayvancılık Dairesi merkez ve kaza şubelerine  yapılabileceği kaydedildi.

Belgelerini güncellemeyip başvurularını yenilemeyen veya yeni başvurularını yapmayan üreticilerin kayıtlarının oluşamayacağının ve aynı zamanda da  yem hammaddesi desteklerinden de yararlanamayacağının belirtildiği açıklamada, başvuru için gerekli olan belgeler şöyle sıralandı:

“Hayvancılık Dairesinin Düzenlemiş Olduğu "Kendi Yemini Yapan İşletme Kayıt Formu"nun doldurulması; Kimlik Fotokopisi; Veteriner Dairesi Kayıt Belgesi; İşletme Koçan/Tahsis veya Kira Sözleşmesi; Şirketler Mukayyitliğinden 4’lü set; Adres Onay Belgesi; Hissedarlar Onay Belgesi; Direktör Kurulu Onay Belgesi; Limited Şirket Kuruluş Onay Belgesi.”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demirhan’da süpermarkette hırsızlık
Demirhan’da süpermarkette hırsızlık
Ani ölüm!
Ani ölüm!
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum
Taçoy: Emeklilik yaşını değiştirmek gibi bir düşüncemiz yok
Taçoy: Emeklilik yaşını değiştirmek gibi bir düşüncemiz yok
Tatar YÖDAK konusunda niye sessiz!
Tatar YÖDAK konusunda niye sessiz!
Ünal Çağıner son yolculuğuna uğurlanıyor
Ünal Çağıner son yolculuğuna uğurlanıyor
Hava durumu raporu!
Hava durumu raporu!
Bakanlar Kurulu bugün toplanacak
Bakanlar Kurulu bugün toplanacak
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
Döviz Kurları (10 Ocak 2023)
Döviz Kurları (10 Ocak 2023)

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim