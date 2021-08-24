Hayvancılık Dairesi ve İskele Belediyesi arasında sözleşme imzalandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sözleşmeye Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu imza koydu.
Proje için belirlenen KDV dâhil toplam 969 bin 988 TL maliyet, Hayvancılık Dairesi’nin yürüttüğü ‘Hayvancılığın ve Organize Hayvan Barınaklarının Geliştirilmesi Projesi’ ödeneğinden karşılanacak.
BOĞAZİÇİ KÖYÜ ORGANİZE HAYVANCILIK BÖLGESİNİN SU SIKINTISI GİDERİLECEK
Projenin tamamlanmasıyla birlikte, uzun yıllardır su sıkıntısı yaşayan Boğaziçi köyü organize hayvancılık bölgesine kullanma ve içme suyu sağlanmış olacak.