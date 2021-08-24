Hayvancılık Dairesi ve İskele Belediyesi arasında sözleşme imzalandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sözleşmeye Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu imza koydu.

Proje için belirlenen KDV dâhil toplam 969 bin 988 TL maliyet, Hayvancılık Dairesi’nin yürüttüğü ‘Hayvancılığın ve Organize Hayvan Barınaklarının Geliştirilmesi Projesi’ ödeneğinden karşılanacak.



BOĞAZİÇİ KÖYÜ ORGANİZE HAYVANCILIK BÖLGESİNİN SU SIKINTISI GİDERİLECEK



Proje çerçevesinde, 500 tonluk betonarme su deposu, 3 bin 155 metre kazı işi, 4 bin 619 metre boru döşeme işi ve 52 adet ağıla su bağlantısı yapılacak. Proje, Su İşleri Dairesi’nin kontrolörlüğünde İskele Belediyesi tarafından tamamlanacak.Projenin tamamlanmasıyla birlikte, uzun yıllardır su sıkıntısı yaşayan Boğaziçi köyü organize hayvancılık bölgesine kullanma ve içme suyu sağlanmış olacak.