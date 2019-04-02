Hayvancılık Dairesi Vadili’de eğitim çalışması düzenleyecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışması çerçevesinde Vadili’de eğitim düzenleyecek.



Bakanlıktan verilen bilgiye göre, eğitim, perşembe günü saat 19.30’da Vadili köyünde Hüseyin Topal Kahvehanesi’nde yer alacak.



Hayvancılık Dairesi uzmanları tarafından üreticilere yönelik eğitimde “Süt Sığırlarında Beslenmenin Süt Yağına Etkisi” konusu işlenecek.



Bölgedeki tüm üreticilere açık olacak eğitim toplantılarına, Veteriner Dairesi ve SÜTEK tarafından da katkı konuluyor.



