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Hayvancılık Dairesi personeline eğitim verilmeye başladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi personeline, soruşturma memuru olarak yetkilendirilmeleri için eğitim verilmeye başlandı. 

16 Mart 2021 Salı 16:00
Hayvancılık Dairesi personeline eğitim verilmeye başladı
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Hayvancılık Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Hayvancılık Dairesi Su Ürünleri Bölümü’ndeki 13 memurun, bir hafta boyunca Polis Genel Müdürlüğü tarafından eğitileceği kaydedildi. 
Su Ürünleri Yasası’nda 2020 yılı Ağustos ayında yapılmış olan değişiklikle birlikte, su ürünleri ile ilgili resmi kontrol ve denetimlerin etkin olarak yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu tarafından, Hayvancılık Dairesi bünyesinde çalışan 13 personelin soruşturma memuru olarak yetkilendirilmesine karar verildiği belirtildi.
Soruşturma memuru eğitiminin ilk gününde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci, Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, Polis Okulu Müdürü Sıtkı Erkıvanç ve diğer yetkililer hazır bulundu.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: “SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK İÇİN ÖNEMLİ ADIM”
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, balıkçılıkla ilgili mücadelenin yapılabilmesine zemin yaratacak yasa ile ilgili çalışmaların 10 yıldır sürdüğünü ve sonunda tamamlandığını söyleyerek, denetim yapılmasının önem arz ettiğini ve mücadelenin artık polisle iş birliği içinde devam edeceğini kaydetti. 

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Çavuşoğlu, Hayvancılık Dairesi personelinin soruşturma memuru eğitimini aldıktan sonra sürdürülebilir balıkçılık yapma adına kayda değer bir yol kat edileceğine işaret ederek, ilgili eğitimin yansımasının mutlaka ekosistem içerisinde ortaya çıkacağını, yapılacak olan düzenlemelerde balıkçılığın korunmasının hedeflediğini vurguladı. 

Çavuşoğlu, eğitime başlayan personele başarı dileğinde bulundu.

VURANA

Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, su ürünleri ile ilgili resmi kontrol ve denetimlerin etkin olarak yapılabilmesi için ilk adım olarak Bakanlar Kurulu kararı ile 13 personelin soruşturma memuru olarak atanması kararının alındığı bilgisini verdi
Vurana, ikinci adım olarak ise konu ile ilgili eğitimlere başlandığını ve genelgenin yayınlanmasıyla yasal sürecin yürürlüğe gireceğini aktardı. Vurana, eğitim alan personelin yetkilerini, yasalar çerçevesinde doğru kullanacakları yönünde inanç taşıdığını da sözlerine ekledi.  

ERKIVANÇ
Polis Okulu Müdürü Sıtkı Erkıvanç ise eğitime katılanların şikâyet alma, değerlendirme, neticelendirme, ceza yazma, yazılan cezaları ödemeyenler hakkında dosya yapma, mahkemeye intikal ettirme, mahkemede suçunu kabul etmeyenler hakkında mahkemede şahadet verme gibi bilgiler elde edeceklerini söyledi.
Erkıvanç, eğitimlerin Polis Okulu’ndan konularında uzman 3 polis subayı tarafından verileceğini ifade ederek, başarılar diledi.
 

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Son Güncelleme: 16.03.2021 16:46
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