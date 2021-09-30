Hayvancılık Dairesi, denize bırakılan her türlü uzatma ağı ve baragadilerin gündüz flamalı, gece ise ışıklı şamandırayla işaretlendirilmesinin zorunlu olduğunu hatırlattı

Hayvancılık Dairesi yaptığı yazılı açıklamada, Su Ürünleri Avcılığında Tuzakların Yasaklanması ve Belirli Avcılık Yasaklarına İlişkin Kurallar Tüzüğü gereği, denize bırakılan her türlü uzatma ağı ve baragadilerin gündüz flamalı, gece ise ışıklı şamandıra ile işaretlendirilmesinin zorunlu olduğunu belirtti.
Hayvancılık Dairesi yaptığı yazılı açıklamada, Su Ürünleri Avcılığında Tuzakların Yasaklanması ve Belirli Avcılık Yasaklarına İlişkin Kurallar Tüzüğü gereği, denize bırakılan her türlü uzatma ağı ve baragadilerin gündüz flamalı, gece ise ışıklı şamandıra ile işaretlendirilmesinin zorunlu olduğunu belirtti.