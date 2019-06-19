banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93839
ALTIN
253.241
DOLAR
5.8546
STERLİN
7.3671
EURO
6.5599
KKTC’de izinsiz ikamet: 6 tutuklu
KKTC’DE İZİNSİZ İKAMET: 6 TUTUKLU...
4 yıl hapis yatacak
4 YIL HAPİS YATACAK
3 yıl KKTC'de kaçak kaldı
3 YIL KKTC'DE KAÇAK KALDI
Zirve karıştı!
ZİRVE KARIŞTI!
banner307
Flaş Haber
Bayezit hayatını kaybetti
Kapat

Hayvancılık Dairesi balon ve aslan balıkları hakkında uyardı

Hayvancılık Dairesi balon ve aslan balıkları hakkında uyardı

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:48
Hayvancılık Dairesi balon ve aslan balıkları hakkında uyardı

Hayvancılık Dairesi, adayı çevreleyen sularda görülen balon balığı, aslan balığı ve köpek balıkları hakkında, açıklama yapılmadan uzman görüşü alınması tavsiyesinde bulundu; uzman görüşü alınmadan yapılan bazı açıklamaların halk arasında huzursuzluğa neden olabileceğini uyarısında bulundu.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, Hint okyanusu veya Hint-Batı Pasifik okyanusundan gelen ve zehirli olan balon balığı ve aslan balığı; açıkta görülen köpekbalıkları hakkında bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, “Balon Balığının insanlara saldıracağı yönünde gerek sosyal medya ve kitle iletişim araçlarında gerekse yazılı basında yer alan ve hiçbir bilimsel veriye dayanmayan söylemlerin olumsuz etkilere yol açma ihtimali bulunmaktadır. Bu tarz bilgiler paylaşılmadan önce uzman görüşü alınması büyük önem taşımaktadır.

Son günlerde Balon balığı hakkında çıkan haberlere dikkat çekilen açıklamada, bu türlerin son yıllarda yayılımlarının büyük ölçüde arttığını, bu balıkların tümünün Hint okyanusu veya Hint-Batı Pasifik okyanusu kökenli olduğuna işaret edildi.

En istilacı yabancı tür balıklarından biri olan Lagocephalus Sceleratus’un (Balon Balıklarının), insanlar tarafından tüketilmesi nedeniyle birçok zehirlenme vakasının yaşandığı kaydedilen açıklamada, bu balıklara karşılık verilmemesi, beslenmeye çalışılmaması ve herhangi bir temastan kaçınılması çağrısında bulunuldu.

Balon balıklarının Japon yemeği “fugu” için kullanılan türler ile bir tutulduğu kaydedilen açıklamada, 
ancak, kas dokusu ve derisindeki tetrodotoksin (TTX) nedeniyle, Japon Bakanlığınca izin verilen “fugu” balıkları listesine dâhil edilmediği belirtildi.

Balon Balıkları (Tetraodontidae, Canthigasteridae), Kirpi Balıkları (Diodontidae) ve Pervane/Ay Balıklarına (Molidae) ait türlerin satılmasının yasak olduğu kaydedilen açıklamada,
Türkiye’de de Balon Balığının kıyıya çıkarılması ve ticaretinin yapılmasının yasaklandığı belirtildi.

banner317
Balıkçıların ağlarını temizlerken, gerek balon balıklarını gerekse diğer türleri tekne altına atmaması yönünde hassasiyet göstermeleri çağrısında bulunuldu.

ASLAN BALIKLARI

Aslan Balıklarının (Pterois spp.) Akdeniz’de kısa bir süre önce görülmeye başlandığı ancak tüm Doğu Akdeniz’e yayıldığına dikkat çekilen açıklamada, Aslan balığının bir sokma, yara yerinde şiddetli bir ağrıya, şişliğe yol açabildiği, nadiren de olsa kalp dolaşım ve kas sinir sistemini etkileyebildiği ifade edildi.

Aslan Balıklarının dikkatli bir şekilde tutulduğunda, etinin yenilebilir ve oldukça lezzetli olduğu belirtildi.

KÖPEK BALIKLARI

Akdeniz başta olmak üzere, adayı çevreleyen denizlerde 34 köpekbalığı türü yaşadığı kaydedilen açıklamada, köpekbalığı saldırılarının, sıklıkla Avustralya ve Amerika gibi  okyanusa kıyısı olan ülkelerde görüldüğü kaydedildi.

“İnsanlar, köpekbalıklarının yemek listesinde yer almıyor. Saldırıların temeli özellikle sörf tahtası veya dalış kıyafetlerinin rengini, dokusunu fok, deniz aslanı vb. hayvanlarla karıştırmalarından kaynaklanıyor. Ülkemizde herhangi bir köpek balığı saldırısı yönünde bir veri yoktur” denildi.

Son Güncelleme: 19.06.2019 13:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ctp, Kadın Ve Çocuk Farkındalığı İçin Alayköy'de Uçurtma Şenliği Düzenliyor
Ctp, Kadın Ve Çocuk Farkındalığı İçin Alayköy'de Uçurtma Şenliği Düzenliyor
Bkp, Türkiye’deki  Ak Parti’yi Ve Maraş Açılımını  Eleştirdi
Bkp, Türkiye’deki  Ak Parti’yi Ve Maraş Açılımını  Eleştirdi
Ubp Genel Sekreteri Taçoy, Görevini Bıraktığını Açıkladı
Ubp Genel Sekreteri Taçoy, Görevini Bıraktığını Açıkladı
Alevkayası Pangea Festival İçin Geri Sayım Başladı
Alevkayası Pangea Festival İçin Geri Sayım Başladı
Arıklı: “bakanlar Kurulu’nun Maraş’la İlgili Kararını Ayakta Alkışlıyoruz”
Arıklı: “bakanlar Kurulu’nun Maraş’la İlgili Kararını Ayakta Alkışlıyoruz”
Akıncı “yılın Başarı Ödülleri” Törenine Katıldı
Akıncı “yılın Başarı Ödülleri” Törenine Katıldı
Kültürel Miras Teknik Komitesi Çalışmaları…
Kültürel Miras Teknik Komitesi Çalışmaları…
Turizm Ve Çevre Bakanı Üstel Girne Antik Liman’ı Ziyaret Etti
Turizm Ve Çevre Bakanı Üstel Girne Antik Liman’ı Ziyaret Etti
Tarım Bakanı Oğuz: “sivil Toplum Örgütlerinin Toplumsal Barışa Katkı Koyması Önemli”
Tarım Bakanı Oğuz: “sivil Toplum Örgütlerinin Toplumsal Barışa Katkı Koyması Önemli”
Mersinlik ve Zambak tatil köyü’nde yarın elektrik kesintisi olacak
Mersinlik ve Zambak tatil köyü’nde yarın elektrik kesintisi olacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim