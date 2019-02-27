Hayvancıların araçlı eylemi planlandığı gibi başlayamadı

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin bugün Lefkoşa’da gerçekleştireceği araçlı eylem, polisin aldığı güvenlik tedbirleri nedeniyle eylemcilerin planlandığı gibi başlayamadı.

Polisin aldığı tedbirler nedeniyle tarım ve iş araçları Lefkoşa’ya gelemedi.

TAK muhabirinin, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yetkililerinden aldığı bilgiye göre, polis, tarım ve iş araçlarına yonca kavşağı ve Lefkoşa girişlerinde plaka, evrak kontrolü yapıyor. Eylemin ne zaman başlayacağı belli değil.

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, üreticilere verilen desteği, arpa zammını ve süt fiyatlarını protesto etmek amacıyla bugün Lefkoşa’da araçlı eylem yapacaktı.

