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Hayvancılardan araçlı eylem

Hayvan Yetiştiricileri bugün Lefkoşa'da araçlı eylem yapacak.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:00
Hayvancılardan araçlı eylem
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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, taleplerinin karşılanmaması nedeniyle bugün saat 10.00’da Lefkoşa’da araçlı eylem yapacak.

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Gönyeli ve Hamitköy kavşaklarında toplanacak olan eylemciler ardından da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına gidecek.

EYLEMCİLERİN TALEPLERİ NE?

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları 26 Mayıs Çarşamba günü düzenledikleri basın toplantısında taleplerini şu şekilde sıralamıştı:

  • Üreticinin aylardır ödenmeyen, günü geçmiş 14 milyon TL civarındaki paranın Cuma gününe (28 Mayıs) kadar ödenmesi.
  • Arpa fiyatlarının Aralık 2021’e kadar arttırılması.
  • Koyun – keçi sütünün iyileştirilmesi, fiyatların, günün koşullarına göre, yem fiyatlarına göre yeniden belirlenmesi.
  • Sütün peşkeş çekilmesine izin verilmemesi.
  • Borsa taban fiyatının, imalatçının almış olduğu 2,89 TL fiyatına yaklaştırılması.
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Anahtar Kelimeler:
Hayvancılar Birliği Eylem
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