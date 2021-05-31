Hayvancılardan araçlı eylem

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, taleplerinin karşılanmaması nedeniyle bugün saat 10.00’da Lefkoşa’da araçlı eylem yapacak.

Gönyeli ve Hamitköy kavşaklarında toplanacak olan eylemciler ardından da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına gidecek.

EYLEMCİLERİN TALEPLERİ NE?

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları 26 Mayıs Çarşamba günü düzenledikleri basın toplantısında taleplerini şu şekilde sıralamıştı: