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Hayvancılara araçları Meclis önünden çekmeleri için 14.00’e kadar süre verildi

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, beş gündür sürdürdükleri eylem çerçevesinde Cumhuriyet Meclisi önüne bıraktıkları iş araçlarını çekmeleri için polis tarafından kendilerine saat 14.00’e kadar süre verildiğini söyledi.

04 Haziran 2021 Cuma 13:15
Hayvancılara araçları Meclis önünden çekmeleri için 14.00’e kadar süre verildi
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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüşmek üzere oldukları bilgisini de aktardı.

ÇİFTÇİLERE POLİS ENGELİ

Bu arada, sabah saatlerinde eyleme destek vermek için iş araçlarıyla Lefkoşa’ya gelmek üzere iş araçlarıyla yola çıkan Çiftçiler Birliği üyeleri Ercan Yonca Kavşağı civarında polis tarafından durdurularak, Lefkoşa’ya girişleri engellendi.

Günün ilerleyen saatlerinde ise Meclis önüne çekici araç getirildiği görüldü.

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“14.00’E KADAR SÜRE VERDİLER”

Konuyla ilgili TAK’a konuşan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Meclis önündeki iş araçlarını çekmeleri için polisin kendilerine saat 14.00’e kadar süre verdiğini, aksi takdirde müdahale edeceklerini ilettiğini söyledi.

Naimoğulları ayrıca, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile toplantıya girmek üzere olduklarını kaydetti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, sektördeki sıkıntılara yönelik hükümete ilettikleri 6 maddelik taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle Pazartesi günü başlattığı ve 5 gündür devam eden eylem çerçevesinde bugün Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile yeniden biraraya geldi.

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Son Güncelleme: 04.06.2021 14:04
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